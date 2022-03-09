Информационному агентству «Дунё» при Министерстве иностранных дел Узбекистана вернут прежнее название — «Жахон». Об этом сообщается на сайте агентства.

Такое решение было принято потому, что такое же или похожее название имеет множество коммерческих и других структур, объяснили в агентстве.

ИА «Жахон» при МИД Узбекистана было создано в ноябре 1995 года. Оно было переименовано в «Дунё» указом президента от апреля 2018 года о совершенствовании системы МИДа.

Оба слова — и «жахон», и «дунё» переводятся с узбекского языка как «мир».