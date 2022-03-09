В период с 28 февраля по 9 марта 22 авиарейсами Uzbekistan Airways из зоны боевых действий в Украине через Польшу было эвакуировано 5037 граждан Узбекистана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

8−9 марта из аэропорта польского Катовице было доставлено 250 человек, в том числе 62 женщины, 28 детей и 8 младенцев. На 9 марта запланирован ещё один рейс.

В сообщении отмечается, что на КПП «Корчова» (Польша) «наблюдается тенденция уменьшения числа граждан Узбекистана, прибывающих из Украины».

«Посольством нашей страны в Украине обеспечена эвакуация из города Сумы 23 узбекских студентов под эгидой международных гуманитарных организаций, которые направлены в город Львов арендованным дипмиссией автобусом», — сообщил представитель МИДа.

«Работа по вывозу граждан из различных частей Украины продолжается с акцентом на эвакуации соотечественников, находящихся в отдаленных районах на линии боевых действий», — отметил он.

Дипломаты Узбекистана также находятся в Молдове для проработки вопроса эвакуации соотечественников из этой страны.