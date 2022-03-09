Кабинет министров Узбекистана утвердил административный регламент предоставления государственной услуги «История автомобиля», сообщает Telegram-канал Huquqiy Axborot Министерства юстиции.
Согласно документу, с 1 мая 2022 года:
- внедряется госуслуга по предоставлению информации касательно истории автомобиля на договорной основе через центры госуслуг, единый портал госуслуг (my.gov.uz), сайты и приложения;
- в процессе технического осмотра автомобиля в информационную систему в обязательном порядке будут вноситься сведения о пробеге авто, в том числе частными компаниями, проводящими техосмотр.
История автомобиля включает в себя:
- агрегатные данные машины;
- пробег;
- информацию о заключённом договоре (доверенности, аренды, дарении);
- информацию о совершённых ДТП и других правонарушениях;
- нахождение в залоге;
- наличие или отсутствие запрета;
- информацию о таможенном оформлении;
- наличие лицензии (на перевозку пассажиров).
Сбор за получение услуги составляет 10% базовой расчётной величины (27 тысяч сумов). Информация формируется в режиме реального времени.
Справка выдаётся без раскрытия персональных данных, за исключением случаев, когда собственник обращается за информацией о личном автомобиле.
Выдаваемые справки носят исключительно информационный характер. Заявители могут получить информацию о любом автомобиле, зарегистрированном в Узбекистане.
Изначально услугу «История автомобиля» планировалось запустить с 1 января и взимать за неё 20% БРВ.