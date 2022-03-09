Кабинет министров Узбекистана утвердил административный регламент предоставления государственной услуги «История автомобиля», сообщает Telegram-канал Huquqiy Axborot Министерства юстиции.

Согласно документу, с 1 мая 2022 года:

внедряется госуслуга по предоставлению информации касательно истории автомобиля на договорной основе через центры госуслуг, единый портал госуслуг (my.gov.uz), сайты и приложения;

в процессе технического осмотра автомобиля в информационную систему в обязательном порядке будут вноситься сведения о пробеге авто, в том числе частными компаниями, проводящими техосмотр.

История автомобиля включает в себя:

агрегатные данные машины;

пробег;

информацию о заключённом договоре (доверенности, аренды, дарении);

информацию о совершённых ДТП и других правонарушениях;

нахождение в залоге;

наличие или отсутствие запрета;

информацию о таможенном оформлении;

наличие лицензии (на перевозку пассажиров).

Сбор за получение услуги составляет 10% базовой расчётной величины (27 тысяч сумов). Информация формируется в режиме реального времени.

Справка выдаётся без раскрытия персональных данных, за исключением случаев, когда собственник обращается за информацией о личном автомобиле.

Выдаваемые справки носят исключительно информационный характер. Заявители могут получить информацию о любом автомобиле, зарегистрированном в Узбекистане.

Изначально услугу «История автомобиля» планировалось запустить с 1 января и взимать за неё 20% БРВ.