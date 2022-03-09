В конце февраля в призывных и сборных пунктах управлений и отделов по делам обороны начались мероприятия по очередному призыву граждан на военную службу. С 1 марта по 30 апреля юноши, годные для несения военной службы, направляются в воинские части. Первая отправка призывников состоялась 4 марта в сборном пункте Управления по делам обороны города Ташкента. Мероприятие посетил фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин.



Первыми на военную службу отправились молодые люди из Ташкента. Начальник столичного управления по делам обороны Бахром Касымов отметил, что они будут служить в пограничных войсках в Сурхандарьинский и Навоийской областях — одном из пяти подразделений, из которых состоят Вооруженные силы республики. Среди других — войска МВД, МЧС, Национальной гвардии и Министерства обороны. Призывники войск МВД, МЧС и Нацгвардии отправятся в воинские части 14 марта.