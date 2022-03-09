Призывники Ташкента отправились на срочную военную службу
С 1 марта по 30 апреля призывники Узбекистана отправляются на срочную военную службу. Одновременно с этим в воинских частях осуществляются мероприятия по увольнению в резерв Вооруженных Сил молодых людей, выслуживших установленные сроки службы. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин посетил церемонию торжественной отправки призывников в сборном пункте Управления по делам обороны Ташкента и поговорил с призывниками и их родителями.
В конце февраля в призывных и сборных пунктах управлений и отделов по делам обороны начались мероприятия по очередному призыву граждан на военную службу. С 1 марта по 30 апреля юноши, годные для несения военной службы, направляются в воинские части. Первая отправка призывников состоялась 4 марта в сборном пункте Управления по делам обороны города Ташкента. Мероприятие посетил фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин.
Первыми на военную службу отправились молодые люди из Ташкента. Начальник столичного управления по делам обороны Бахром Касымов отметил, что они будут служить в пограничных войсках в Сурхандарьинский и Навоийской областях — одном из пяти подразделений, из которых состоят Вооруженные силы республики. Среди других — войска МВД, МЧС, Национальной гвардии и Министерства обороны. Призывники войск МВД, МЧС и Нацгвардии отправятся в воинские части 14 марта.
Согласно графику комплектования Вооруженных сил страны, молодые люди будут нести службу исключительно на территории Узбекистана, в одном из пяти военных округов — Северо-Западном, Юго-Западном, Центральном, Восточном и Ташкентском военных округах.
Комплектование проводится экстерриториально, пояснил Бахром Касымов. Молодые люди, призываемые из города Ташкента, будут служить во всех регионах Узбекистана, но за пределами военного округа, к которому они относятся.
«Ребята все знают, куда едут. С ними проводили беседу… Мы учитываем мнение призывников, где и в каких войсках они хотят служить», — сказал полковник Бахром Касымов.
В пресс-службе Министерства обороны «Газете.uz» сообщили, что такая практика прозрачности введена в структуры Вооруженных сил в 2017 году. Раньше молодые люди до последнего дня не знали, когда они отправятся на службу, а о назначении войск могли узнать только по прибытии в воинскую часть.
«Родители месяцами искали детей, звонили нам», — заявили в пресс-службе Минобороны.
Кроме того, с 2002 по 2018 годы призывники были вынуждены проходить комиссию несколько раз. Если призыв был весной, то процедура начиналась ещё осенью. Призывники проходили районную и областную комиссии осенью, затем весной, а в войсковой части повторно проходили медкомиссию. Призывная комиссия состояла из членов гражданских государственных органов, отметили в пресс-службе Минобороны. Помимо военных, в комиссию входили представители МВД, Комитета женщин, движения «Камолот», махаллинских комитетов во главе с заместителем хокима.
В 2018 году комиссию оптимизировали, оставив лишь военных и врачей. Эти специалисты проверяют психофизическое состояние здоровья призывников, их физическую подготовку, интеллектуальные способности и уровень образования.
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«Сейчас спрашивают: “Где хочешь служить? Танкистом? В Нацгвардии?”. Если [призывник] подходит по параметрам в желаемые войска, его отправляют на службу», — заявили в Минобороны.
«Это требование нашего времени, — отметил полковник Бахром Касымов. — Изменения в сфере произошли, чтобы была открытость и прозрачность проведения призыва в ряды Вооруженных сил».
Полковник добавил, что согласно закону о всеобщей воинской обязанности, оплата за прохождение срочной службы не требуется. За службу платят те, кто проходит военную службу по контракту в течение одного месяца. За счет этих средств молодых людей в армии обеспечивают необходимой одеждой, инвентарём, питанием и медикаментами. Им платят зарплату, а по окончании службы выплачивают выходное пособие, чтобы «солдат с пустыми руками домой не уходил».
Никита Никитин
«Мы изначально знали, что едем в Термез», — сказал «Газете.uz» призывник Никита Никитин.
Молодой человек поведал, что решил пойти на срочную военную службу, потому что от месячной службы «толку нет».
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«[Служба в армии] — это честь и гордость родителей, — считает другой призывник Абдулло Кобилов. — Служить — так служить, защищать — так защищать. Есть желание в дальнейшем стать военным, продолжить учебу в военном вузе». Молодой человек едет служить в Бухарскую область. Своим родителям он пожелал крепкого здоровья и нервов.
Абдулло Кобилов с мамой
Абдулло Кобилов с мамой
«Я хочу в дальнейшем остаться служить и дойти до генерала, — сказал Шохрух Мирзаахмедов, также отправляющиеся в погранвойска Бухарской области. — Год служить — интересно. Им доверия больше. Среди родственников есть военные, которые послужили мне примером».
Шохрух Мирзаахмедов добавил, что «ни копейки не платил» за прохождение на службу и прошел «своим здоровьем».
«Я служил, отработал, пусть тоже служит и отдаст свой долг. Приеду к нему на присягу, — сказал отец одного из призывников, подполковник уголовного розыска МВД Нодир Нишанов. — Я бы оставил его в городе, чтобы он был поближе, но сын сам захотел служить год на границе. Я был против пограничной службы».
Сын Нодира Нишонова с матерью
Отец другого призывника Санжара Таджимуратова Тахир Хусанов пожелал сыну хорошо отслужить и вернуться домой. Он добавил, что не намерен навещать сына, чтобы не расстраивать его.
Санжар Таджимуратов с отцом Тахиром Хусановым
«Если я поеду, он тосковать начнет, захочет домой. Взрослый парень, пусть служит. Я его поддерживаю, — сказал Тахир Хусанов. — Он с детства мечтает быть военным, как его дед и прадед. У меня самого была альтернативная служба на авиационном заводе. Работал фрезеровщиком. Это был 94 год — Союз распался, поэтому я не смог. А сыну главное — служить отечеству».
Авторы фотографий Евгений Сорочин Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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Комментарии
Martin Remus
Ах ребятки, вспомнил свои молодые годы, удачи Вам! Но армия у нас самая мощная в Центральной Азии!
ФАРХАТ Назаров
УДАЧИ ВАМ НА СЛУЖБУ
РЕБЯТА
Moon Juice
Хорошей службы! ♥