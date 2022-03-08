Как праздновали 8 Марта в Узбекистане в 1920-1990-х годах

Борьба женщин за равные с мужчинами права началась в первом десятилетии ХХ века — во времена больших политических и идеологических потрясений.

Неравные с мужчинами условия оплаты труда и отсутствие избирательного права побудили женщин более активно выступать за перемены. Они организовывали митинги и шествия, привлекая внимание общества к проблемам женщин.

Несмотря на то, что со временем в СССР, а ныне и в СНГ, Международный женский день потерял свою феминистскую окраску и стал днём поздравления женщин, вопрос прав и возможностей женщин остаётся актуальным.

По запросу «Газеты.uz» Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана предоставил фотографии празднования Международного женского дня на территории Узбекистана в 1920-2000 годы.