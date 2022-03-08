В период с 28 февраля по 8 марта 21 авиарейсом из зоны боевых действий в Украине через Польшу было эвакуировано 4787 граждан Узбекистана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

7−8 марта из аэропорта польского Катовице было доставлено 428 человек, в том числе 69 женщин, 48 детей и 11 младенцев. На 8 марта запланированы еще два рейса.

Начата проработка вопроса вывоза граждан Узбекистана, находящихся на территории Молдовы, сообщил представитель МИДа.

Ранее он сообщал, что посольство Узбекистана в Киеве находится на постоянном контакте с соотечественниками. Дипломаты находятся в разных регионах Украины, в том числе в зоне боевых действий, и осуществляют работу по эвакуации граждан страны.