За 10 дней военных действий, которые ведёт Россия в Украине, из этой страны в соседние государства выехало 1,5 миллиона беженцев, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Большое количество людей вынужденно стали внутренне перемещёнными. «Каждую минуту это число растёт», — говорится в сообщении.

Верховный комиссар УВКБ ООН Филиппо Гранди заявил, что это самый быстрорастущий миграционный кризис в Европе со времён Второй мировой войны.

«Если этот бессмысленный конфликт не будет немедленно прекращён, ещё миллионы людей в ближайшие дни покинут свои дома», — отмечается в сообщении.

Больше всего беженцев из Украины приняла Польша. 7 марта Пограничная служба Польши сообщила, что их количество превысило 1 миллион.

С 28 февраля по 7 марта в Узбекистан из Польши 19 авиарейсами было доставлено 4359 граждан Узбекистана, покинувших Украину.