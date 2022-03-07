За 10 дней военных действий, которые ведёт Россия в Украине, из этой страны в соседние государства выехало 1,5 миллиона беженцев, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Большое количество людей вынужденно стали внутренне перемещёнными. «Каждую минуту это число растёт», — говорится в сообщении.
Верховный комиссар УВКБ ООН Филиппо Гранди заявил, что это самый быстрорастущий миграционный кризис в Европе со времён Второй мировой войны.
«Если этот бессмысленный конфликт не будет немедленно прекращён, ещё миллионы людей в ближайшие дни покинут свои дома», — отмечается в сообщении.
Больше всего беженцев из Украины приняла Польша. 7 марта Пограничная служба Польши сообщила, что их количество превысило 1 миллион.
С 28 февраля по 7 марта в Узбекистан из Польши 19 авиарейсами было доставлено 4359 граждан Узбекистана, покинувших Украину.
Djora Abdumavlyanov
В настоящее время информационная война стала более опасной чем действительные военные операции, т.к. массове убийство мозгов страшнее, чем гибель нескольких тел, потому, что в итоге запудренные мозги могут привести к страшным последствиям, а именно: 1)многочисленным жертвам; 2)разрыву и развалу устоявшихся дружественных и эконосических связей, что в свою очередь приведёт к обнищанию населения. Просьба ко всем и не согласными с действиями РФ, и поддерживающими РФ — держите эмоции в руках, не делайте нападки и оскорбления в адрес друг-друга. Выражайте разумно и обоснованно свои мысли и отношение к происходящему. Этим вы сохраните мир и спокойствие в стране и обществе. Кто прав, кто виноват — время покажет.
Djora Abdumavlyanov
P.S. Помните: если на Украине находятся несколько тысяч узбекистанцев, то в РФ их несколько миллионов!
Erkin Kuchkarov
Западные телеканалы транслируют военные преступления русской армии практически в прямом эфире.