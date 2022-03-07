Общее количество граждан Узбекистана, эвакуированных из Украины через территорию Польши, к утру 7 марта достигло 4359 человек, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

В период с 28 февраля по 7 марта всего было осуществлено 19 специальных рейсов авиакомпании Uzbekistan Airways. На понедельник запланирован ещё один эвакуационный рейс.

Сейчас на территории Польши находятся более 350 граждан Узбекистана. Из них около 80 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, а в аэропорту Катовице, откуда выполняются рейсы в Ташкент, вылета ожидают около 270 человек.

«Посольство Узбекистана в Украине находится на постоянном контакте с соотечественниками. Дипломаты находятся в различных регионах Украины, в том числе в зоне боевых действий, и осуществляют работу по эвакуации наших граждан», — отметил Юсуп Кабулжанов.