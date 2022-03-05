Россия с 5 марта разрешает поставки продукции овощеводства из девяти стран, в том числе из Узбекистана. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В частности, разрешён ввоз:

томатов из Армении и Азербайджана;

томатов и перцев из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана;

картофель из Египета, кабачки и баклажаны из Турции.

Импорт овощей разрешает со всей территории указанных стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям.

По данным Россельхознадзора, решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений указанных стран, а также о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС.

Россия запретила ввоз томатов и перцев из Ферганской области с 26 ноября 2020 года. С 11 декабря запрет распространился на Кашкадарьинскую и Навоийскую области из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости. 19 декабря Россельхознадзор частично сняла временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Ферганской области, а с 1 янвая 2021 года разрешила ввоз с 34 предприятий Узбекистана.