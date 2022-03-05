Роскомнадзор 4 марта принял решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит Meta) на территории России.

По сообщению службы, причина — 26 случаев дискриминации российских СМИ. В том числе ограничение доступа к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, а также информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Вице-президент компании Meta Ник Клегг заявил, что «скоро миллионы обычных россиян обнаружат, что их отрезали от проверенной информации, лишили их ежедневной возможности общаться с семьей и друзьями и заставили молчать».

«Мы продолжим делать все, чтобы восстановить наши сервисы, чтобы они остались доступными для людей, которые смогут безопасно выражать свои мысли и организовывать свои действия», — сказал он.

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Facebook, замедляя трафик, еще 25 февраля. Регулятор был недоволен тем, что Facebook начал маркировать материалы некоторых российских СМИ как недостоверные и наложил технические ограничения на поисковую выдачу публикаций, чтобы уменьшить аудиторию.

По данным Роскомнадзора, в России ограничен доступ к Twitter «по решению Генпрокуратуры, принятом 24 февраля 2022 года».