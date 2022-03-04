В ночь на 4 марта в ходе боёв в городе Энергодар в Запорожской области Украины российскими военными была обстреляна территория самой крупной атомной электростанции в Европе — Запорожской АЭС. В результате в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе, расположенном рядом с АЭС, возник пожар. Кадры обстрела можно были видеть на прямой трансляции с видеокамер на станции.

ГСЧС Украины сообщила, что спасатели не сразу смогли начать тушение из-за продолжавшегося боя. Позже они смогли начать работу по ликвидации пожара. К тушению было привлечено около 45 человек и 11 единиц техники. К 6:00 утра (9:00 по Ташкенту) пожар на площади 2000 кв. м был локализован. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет. На данный момент работает один из шести энергоблоков.

Основное оборудование Запорожской АЭС в результате пожара не было повреждено. Изменений в уровне радиации не зафиксировано. Бои в районе АЭС на данный момент прекратились.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки.

«Европа сейчас должна проснуться: горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами. То есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились», — сказал Владимир Зеленский (цитата в пересказе агентства УНИАН). «Там шесть энергоблоков! Шесть! В Чернобыле [в 1986 году] взорвался один энергоблок!» — отметил он.

В течение нескольких часов президент Украины провёл переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентами Польши Анджеем Дудой, США — Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой МАГАТЭ Мариано Гросси.

«Надо остановить российских военных немедленно!.. Украина — это 15 атомных блоков: если будет взрыв, — это конец всем, конец Европы! Это эвакуация Европы! Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска!» — призвал Владимир Зеленский.

По данным МАГАТЭ, в Украине на четырёх площадках находится 15 действующих ядерных реакторов, которые обеспечивают выработку примерно половины электроэнергии в стране.

Ранее российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС. Украина сообщила МАГАТЭ, что утратила регулирующий контроль над всеми объектами в чернобыльской зоне отчуждения.

Генеральный директор МАГАТЭ заявлял, что необходимо избегать любых военных или иных действий, которые могут угрожать безопасности или физической безопасности АЭС Украины.

«Любая спровоцированная военным конфликтом авария может иметь крайне серьёзные последствия для здоровья людей и состояния окружающей среды как на Украине, так и за её пределами», — подчёркивал Мариано Гросси.