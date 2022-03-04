Делегации Украины и России 3 марта провели второй раунд переговоров в Беловежской пуще в Беларуси. Стороны договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан и доставки медикаментов в места боев.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что по итогам второго раунда переговоров не получили результатов, на которые рассчитывали.

По его словам, Россия и Украина «достаточно подробно обсудили» ряд гуманитарных вопросов.

«Стороны достигли понимания о совместно обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточённых боёв с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где они находятся», — заявил Подоляк со ссылкой на официальное коммюнике.

«Не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры», — сказал он.

Также представитель офиса президента Украины сообщил, что стороны продолжат переговоры в третьем раунде в начале следующей недели.

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил, что Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и «возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения».

Он назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения «существенным прогрессом».

«Российская Федерация призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо сделать всё возможное, чтобы боевые действия прекратились», — сказал Мединский.

Член российской делегации Леонид Слуцкий отметил, что договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий, включая ратификацию. Он заявил, что договоренности РФ и Украины будут закреплены на высшем уровне в ближайшее время.