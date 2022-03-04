В ЖК Modern Sergeli можно сидеть на новеньком балконе своей квартиры и пить кофе. Жилой комплекс окружает зеленая зона, футуристичная площадь, современные торгово-развлекательные центры.
Стоимость инвестиций, в которые можно вложиться, с годами будет увеличиваться. Modern Sergeli является одним из таких строящихся проектов, сочетающих в себе современные архитектурные и строительные технологии европейского стандарта.
ЖК Modern Sergeli обладает множеством других преимуществ. В офисе продаж можно узнать последние новости.
С 1 по 10 марта в ЖК Modern Sergeli действует акция. Покупательницы, приобретающие квартиру в жилом комплексе, получат гарантированный подарок — кухонный гарнитур.
Телефон: (+998) 71−203−77−79.
Офис продаж работает с 09:00 до 20:00 без выходных.
Адрес: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели, 23.
Ориентир: Сергелийский авторынок.
Сайт: modernsergeli.uz
Instagram: @modernsergeli.uz
Telegram: t.me/modernsergeli_uz
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