В выходные по Узбекистану местами пройдут дожди, в воскресенье по северу возможен переход в снег, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По предгорным и горным районам пройдут осадки, местами сильные. Температура воздуха понизится и составит 5 марта ночью +10…+15 градусов, днём +13…+18.

В воскресенье, 6 марта, ночью +5…+10, днём +12…+17 градусов.

Бурный вынос тепла с последующим вторжением относительно прохладного воздуха с районов Кавказа обусловит усиление ветра местами по республике до 18−23 м/с, возможно с пыльным позёмком, отметили в Узгидромете.

В отдельных районах Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областей порывы ветра могут достигать 25−30 м/с.