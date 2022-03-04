46-летняя спортсменка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль на лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, проходящем в Дохе (Катар), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Фото: FIG.

В направлении опорного прыжка она смогла набрать 13433 очка. Узбекистанка получила столько же баллов и удостоилась «золота» на Кубке мира в Дохе 2021 года.

Второе место заняла Мария Баскай из Венгрии — 13.150 очков, «бронзу» завоевала россиянка Виктория Листунова с 13.133 баллами.

25 июля прошлого года Оксана Чусовитина после участия в летних Олимпийских играх в Токио в рекордный восьмой раз объявила о завершении карьеры. О таких планах она заявляла ещё в октябре 2019 года. Но в конце сентября она сообщила о возвращении в большой спорт: «Решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан».

Оксана Чусовитина — чемпионка Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году, трёхкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая уже восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала на летних Олимпийских играх. Заслуженная спортсменка Узбекистана, обладательница почётного звания «Узбекистон ифтихори», орденов «Дустлик», «Мехнат шухрати» и «Эл-юрт хурмати».

«Газета.uz» в октябре публиковала интервью со Светланой Кузнецовой, которая на протяжении 22 лет тренировала Оксану Чусовитину.