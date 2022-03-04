46-летняя спортсменка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль на лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, проходящем в Дохе (Катар), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Фото: FIG.
В направлении опорного прыжка она смогла набрать 13433 очка. Узбекистанка получила столько же баллов и удостоилась «золота» на Кубке мира в Дохе 2021 года.
Второе место заняла Мария Баскай из Венгрии — 13.150 очков, «бронзу» завоевала россиянка Виктория Листунова с 13.133 баллами.
25 июля прошлого года Оксана Чусовитина после участия в летних Олимпийских играх в Токио в рекордный восьмой раз объявила о завершении карьеры. О таких планах она заявляла ещё в октябре 2019 года. Но в конце сентября она сообщила о возвращении в большой спорт: «Решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан».
Оксана Чусовитина — чемпионка Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году, трёхкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая уже восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала на летних Олимпийских играх. Заслуженная спортсменка Узбекистана, обладательница почётного звания «Узбекистон ифтихори», орденов «Дустлик», «Мехнат шухрати» и «Эл-юрт хурмати».
«Газета.uz» в октябре публиковала интервью со Светланой Кузнецовой, которая на протяжении 22 лет тренировала Оксану Чусовитину.
Манучехр Тухтаев
Королева спортивной гимнастики !
Респект!
Bekzod Dehkanov
Браво! Просто преклоняюсь перед ней! Великая спортсменка.
Marina
Оксана, Вы великолепны! Легенда! Редкая гордость нашей страны!!!
Людмила
Умница, легенда гимнастики. От всей души поздравляю!
Timur Timoryan
Молодец Оксана!!! Уважаем и любим!!!