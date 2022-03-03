В Ташкенте начато создание Комиссии по безопасности дорожного движения и разработка территориальной программы «Безопасная дорога и безопасность пешеходов» в рамках аналогичной общенациональной программы, инициированной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщил «Газете.uz» первый заместитель директора Департамента цифрового развития при столичной администрации Алексей Хен, цель создания комиссии и разработки программы — коллегиальное решение вопросов, связанных со сферой безопасности дорожного движения. Сейчас разные вопросы решаются разными ведомствами, что не всегда эффективно и может влиять на оперативность принятия решений. Для результативной работы и учёта мнений горожан в состав комиссии планируется включить как представителей ответственных ведомств, так и представителей общественности.

В предварительном обсуждении создания комиссии, прошедшем в хокимияте Ташкента, приняли участие руководители Управления безопасности дорожного движения ГУВД, Управления транспорта города, представители хокимията, Министерства транспорта и Общественного совета при хокимияте. Для наблюдения за обсуждением был приглашён представитель «Газеты.uz».

Городская программа по безопасности дорожного движения будет основана на шведской концепции Vision Zero, или «Концепции нулевой смертности», подразумевающей создание условий и дорожной инфраструктуры, минимизирующих возможность совершения дорожно-транспортных происшествий в целом и сокращения до минимума смертности и травматизма на дорогах.

Ещё в 2020 году президент Шавкат Мирзиёев подчёркивал, что приоритет на улицах городов должен отдаваться пешеходам. Далее по важности внимание должно уделяться общественному транспорту и велосипедному движению, и только потом — личному транспорту. Несмотря на это, как неоднократно писала «Газета.uz», Ташкент, как и другие города страны, продолжают развиваться в направлении создания удобств для автомобилистов.

Ожидается, что комиссия будет изучать причины возникновения ДТП, анализировать недостатки инфраструктуры, способствующие этому, и готовить предложения по их устранению.

По успешному примеру Москвы при хокимияте города планируется создание Центра организации дорожного движения, который станет единым органом, ответственным за вопросы в этой сфере. Кроме того, должен быть определён единый балансодержатель всех объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, таких как светофоры, дорожные знаки, разметка, подземные и надземные переходы, путепроводы, тоннели и т. д.

Уже в этом году за счёт интеграции статистических и других данных о ДТП (включая их очаги с привязкой к карте) в программу «Цифровой Ташкент» должна быть обеспечена прозрачность сведений об авариях, местах их концентрации и мерах, принимаемых по их предупреждению.

На основе мирового опыта и с привлечением иностранных специалистов будут пересмотрены государственные стандарты к строительству городских улиц и дорог для внедрения международно признанных методов повышения безопасности дорожного движения и успокоения автомобильного трафика в местах, где это необходимо.

К таким методам относятся пересмотр ширины полос, их количества, ширины проезжей части в зависимости от разрешённой скорости на конкретном участке, требований к расстоянию между пешеходными переходами, сужение радиусов перекрёстков и обеспечение «треугольников видимости» на них, внедрение приподнятых переходов, островков безопасности, шикан (искусственных искривлений дороги), организация кругового движения не небольших перекрёстках и другие.

На внутренних улицах, в махаллях, возле школ, детсадов и других образовательных учреждений разрешённая скорость движения транспорта будет снижена до 30 км/ч, скорость в других частях города будет снижена до 50−60 км/ч, как поручил президент Шавкат Мирзиёев.

Важными предложениями в направлении повышения безопасности пешеходов, которые планируется включить в программу, являются дублирование подземных и надземных переходов регулируемыми наземными пешеходными переходами и внедрение специальной подсветки для повышения видимости людей на пешеходных переходах. Все перечисленные выше предложения должны будут обсуждаться с общественностью.

Для решения проблемы регулярности и скорости движения общественного транспорта будут организованы выделенные полосы, на которых, возможно, также смогут передвигаться автомобили экстренных служб. В центральных районах столицы планируется внедрить платную парковку вдоль улиц, будет также рассматриваться организация бесплатных мест стоянки. Возле объектов социального значения должны быть созданы благоприятные условия для пользования общественным транспортом с акцентом на повышение безопасности пешеходов.

Отдельно будет прорабатываться вопрос организации современного легкорельсового транспорта, который позволит решить проблему загруженности улиц за счёт перевозки большого количества людей во вместительном, стабильном и надёжном транспорте. О планах вернуть в Ташкент трамвай недавно заявил глава государства. Специалисты согласны, что это должен быть не трамвай в существовавшем виде, а современный электротранспорт, который активно развивается во всём мире.

С изучением опыта Лондона, Берлина и Москвы в местах жительства, обучения и работы незрячих и слабовидящих намечено создать безопасные условия для их передвижения и установить светофоры со звуковым сигналом.

Для отслеживания и управления транспортными потоками в режиме реального времени в городе будет внедрена интеллектуальная транспортная система (ИТС), которая объединит светофорные объекты и камеры наблюдения. Она позволит в том числе обеспечивать приоритетный проезд для общественного транспорта и машин экстренных служб.

Специальные аппаратные средства с использованием технологий искусственного интеллекта также планируется внедрить для постоянного мониторинга состояния объектов дорожной инфрастуктуры (в том числе знаков и разметки) и выявления повреждений дорожного покрытия.

Все автомобили ДПС предполагается оснастить камерами и устройствами для автоматической фиксации нарушений и регистрации мест аварий с привязкой по геолокации.

Ожидается также внедрение ограничений на передвижение в городе грузового транспорта по времени и направлениям, с их онлайн-мониторингом и ужесточением контроля за массой перевозимого груза.

Для более эффективного отслеживания и работы с обращениями жителей по вопросам предупреждения ДТП рассматривается вопрос использования возможностей городской платформы общественного контроля «Халк назорати».