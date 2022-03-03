Министерство обороны России 2 марта впервые озвучило данные о потерях в ходе продолжающихся военных действий в Украине.

«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения.

«Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины,» — отметил он.

До настоящего времени, по данным Минобороны России, «поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи Вооружённых сил Украины, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, 52 радиолокационных станции».

Кроме того, «уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов».

По данным Минобороны России, потери с украинской стороны составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

«Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки», — заявил Игорь Конашенков.

Генштаб Вооружённых сил Украины днём сообщил, что потери военных России по состоянию на 2 марта составляют примерно 5840 человек личного состава.

Кроме того, уничтожено 29 вертолётов и 31 самолёт, более 200 танков, 862 броневиков, 355 единиц автотехники, 60 автоцистерн, 85 артиллерийских систем, 40 реактивных систем залпового огня, 9 средств ПВО, 3 БПЛА и 2 катера, говорится в сообщении.

По данным генштаба, с начала вторжения российских войск на территорию Украину было отправлено более 180 ракет. «Помимо объектов военной инфраструктуры серьёзно повреждены гражданская инфраструктура и жилые районы», — отмечается в сообщении.

1 марта ООН сообщила, что в Украине с 24 февраля погибли по меньшей мере 136 гражданских лиц, среди них 13 детей, ранения получили 400 человек.