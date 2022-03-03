Получить кредит стало быстрее и проще с новым предложением от «Ипотека-банка». Обновленный онлайн-микрозайм от «Ипотека-банка» сочетает в себе выгодную процентную ставку 23% годовых и страховую сумму 1% годовых, а максимальный размер кредита увеличен до 50 млн сумов. При этом кредитные средства мгновенно зачисляются на карту клиента.

Для получения онлайн-микрозайма необходимо скачать приложение Ipoteka Mobile для Android или iOS и оформить кредит.

Онлайн-микрозайм доступен для сотрудников организаций-участников зарплатного проекта «Ипотека-банка».

Больше информации можно получить по телефонам: (+998) 78−150−11−22 и 1233, а также на сайте.

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