Общее количество вывезенных из Украины через территорию Польши восемью авиарейсами граждан Узбекистана составило 1859 человек. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

В четверг ожидается организация ещё нескольких эвакуационных рейсов.

Сейчас на территории Польши находятся более 1100 граждан Узбекистана. Из них около 550 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, примерно такое же количество людей ожидают вылета в аэропорту Катовице.

«Посольство Узбекистана в Украине, несмотря на боевые действия, продолжает работу по эвакуации граждан нашей страны», — отметил Юсуп Кабулжанов.

Дипломатические представительства Узбекистана в Польше и Украине работают в круглосуточном режиме. Для граждан организованы горячее питание, при необходимости оказываются медицинские услуги.

Контакты посольства Узбекистана в Украине:

+380 44 501 50 00,

+380 44 501 41 81,

+380 44 501 41 82,

+380 44 501 41 83.

Контакты посольства Узбекистана в Польше:

Маруф Каримов (на КПП «Карчова») — тел.: +48 508 064 333; Telegram: +99893 5947557.

Аскар Бекназаров (в аэропорту г.Катовице) — тел.: +48 508 995 888; Telegram: +99890 1160084.

Сардор Ахматов (в Посольстве) — тел.: +48 502 501 588; Telegram: +99894 6541010.

Колл-центр Министерства иностранных дел Узбекистана:

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