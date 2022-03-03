С линейкой ExpertBook пользователи ASUS уже знакомы достаточно долго. Это высокопроизводительные компактные ультрабуки, которые долгое время не покидали топовые места в бизнес-сегменте. Но время меняется, сегодня деловая сфера требует большей гибкости и многозадачности. А значит и технологии должны соответствовать уровню жизни владельца.

И в 2021 году ASUS устроил в прямом смысле полный переворот в мире бизнес-ноутбуков и выпустил Flip-серию ExpertBook. Это все те же производительные и универсальные ультрабуки с абсолютной портативностью, но с более широкими возможностями. Некоторые из них — сенсорный дисплей, раскрытие экрана на 360° и трансформация в планшет.

В серию вошли три модели — ExpertBook B3 Flip, ExpertBook B5 Flip и ExpertBook B7 Flip. Каждая призвана отражать высокий статус владельца и его готовность к задачам любой сложности.





Понимание статуса с первого взгляда

Все модели Flip-линейки выделяются своим сдержанным минималистичным дизайном. Материал корпуса и крышки у каждого — матовый с небольшими вкраплениями. Последние создают небольшое сияние и цепляют взгляд.

По традиции, на фронтальной части моделей расположен логотип ASUS: при попадании на него лучей света появляется приятный блеск, который словно говорит о высоком статусе владельца. Общая цветовая гамма ноутбуков уже с первого взгляда создает впечатление строгой и солидной линейки для бизнесменов.





Производительная мощь в основе всего

Серия Flip оснащена современной аппаратной конфигурацией: ни на одной модели владельцы не будут переживать из-за нехватки места или низкой производительности. Каждая из них снабжена процессором Intel Core i7 из семейства Tiger Lake — одним из ведущих решений Intel для тонких ноутбуков. Графическим ядром же является Intel Iris Xe на архитектуре Gen 12: можно открывать сразу несколько приложений без потери продуктивности.

ExpertBook B3 Flip оснащен оперативной памятью 4-го поколения — DDR4 — с возможностью расширения ее объема до 48 ГБ и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ (SSD).

У модели повыше — ExpertBook B5 Flip — также DDR4 с увеличением до 48 ГБ, но уже с двумя твердотельными накопителями до 1 ТБ каждый, которые можно связать между собой в один RAID-массив. Это усилит безопасность данных, а также ускорит работу на ноутбуке.

Флагманском ноутбук ExpertBook B7 Flip рассчитан на более сложные и тяжелые процессы. Поэтому здесь 64 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ SSD.





Но несмотря на разные конфигурации, каждая модель легко справляется с любыми задачами даже в режиме многозадачности, начиная с работы в браузерах и проведения видеовстреч, заканчивая работой в тяжелых графических редакторах и созданием контента.

Еще одним важным преимуществом линейки — энергосберегающие технологии ASUS. Ни одной из Flip-моделей не страшны длительные поездки и работа без долгой подзарядки. В автономном режиме работы ноутбуки с легкостью продержатся 10 часов, а флагманский B7 — целых 12.

А если вдруг срочно понадобится зарядить лэптоп, то долго ждать не придется. Так, к примеру, заряд ExpertBook B5 Flip поднимается с 0 до 50% всего за 39 минут.





Трансформация в одно движение

Все-таки линейка Flip от ASUS — это прежде всего комфорт и удобство использования в любых ситуациях. Производитель знает, как порой нужно проявлять гибкость в работе и готовность к задачам разной сложности.

Поэтому вся серия была посвящена многозадачному режиму и оснащена мультисенсорным экраном с антибликовым покрытием и возможностью разворачивать его на 360°. Это позволяет владельцу использовать ноутбук с учетом своей потребности здесь и сейчас.

Если нужно подписать электронный документ или сделать набросок рисунка — Flip-лэптоп трансформируется в планшет. Появилось время на чтение книги или проверку документации — каждая модель в одно движение станет ридером. Необходимо провести презентацию или онлайн-встречу — один переворот и ноутбук превратится в подходящий «стенд». Вариантов использования трансформера много — все зависит только от воображения владельца.

А еще у линейки к каждому ноутбуку прилагается высокоточный стилус. Дизайнеры смогут оценить его во всей красе. Ведь кто, как не они знают, насколько сложно подобрать удобный стилус, который будет лежать в руке как влитой. Кроме того, в экстренных ситуациях 15 секунд его заряда хватит на 45 минут работы.





Эргономика при каждом прикосновении

Трансформеры Flip славятся не только своим разворотом, но и комфортной работой в традиционном режиме. ASUS оснастил линейку эргономичной клавиатурой с оптимальным ходом клавиш и удобным тачпадом. С каждым ноутбуком удобно работать даже в полной темноте: подсветка клавиатуры полностью приспособлена для таких условий и не будет резать глаза.

Что касается тачпада, то он почти полностью кликабельный и быстро реагирует на прикосновения. Это значит, что владельцы ExpertBook останутся в комфорте даже без дополнительной мыши — в дороге, во время обеда или срочной встречи. Более того, по нажатию на пиктограмму в углу тачпад становится сенсорной цифровой клавиатурой с настраивающейся подсветкой NumberPad 2.0, которая уже полюбилась многим владельцам бизнес-ноутбуков от ASUS.





Периферия на все случаи жизни

Что может быть нужнее при проведении презентаций или работе в условиях постоянной мобильности, если не топовое оснащение интерфейсами? Многим знакома ситуация, когда для подключения даже только одной периферии приходится дополнительно покупать хаб портов.

С ноутбуками ASUS ExpertBook серии Flip больше не придется этого делать: каждая модель наделена полноценным комплектом из Thunderbolt 4, USB Type-A и видеовыход HDMI.

Кроме того, у ExpertBook B3 дополнительно есть стандартный аудиоразъем, слот для кенсингтонского замка и комбинированный слот microSD + nano-SIM. У ExpertBook B5 также добавлен разъем Ethernet и возможность подключения к проводным сетям с уникальным MAC-адресом: это важно, когда между корпоративными ноутбуками нужно наладить единую связку в офисе.





А при создании флагманского ExpertBook B7 производитель не остановился и на таком количестве выходов. С помощью двух Thunderbolt 4 ноутбук может выводить изображения на три экрана одновременно в разрешении 4K, объединяя такое рабочее пространство в единое целое. Более того, ASUS снабдил его еще и слотом nano-SIM для подключения к мобильной сети 5G и сканером смарт-карт для дополнительной защиты данных ноутбука.

Но и это еще не все. Во всей серии предусмотрена функция Link to MyASUS для тех, кто часто работает в многозадачном режиме. Каждый владелец с ее помощью сможет подключить ноутбук к смартфону и использовать его как дополнительный экран. Ознакомиться со всеми возможностями Link to MyASUS можно по ссылке.





Безопасность превыше всего

Трансформеры ASUS на то и являются таковыми, чтобы легко переносить мобильный образ жизни. Вся линейка полностью соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810H и все личные тесты бренда. Это говорит о том, что вся серия отличается особой прочностью. Производитель для этого применяет арматурные элементы из магний-алюминиевого сплава, включая 16 дополнительных опор, крепящих внутренние компоненты к основанию.

Также во всех моделях Flip предусмотрен слот для кенсингтонского замка, который убережет владельца от кражи устройства в многолюдных местах.





Но прочность ноутбука и защита от физической кражи не дает сохранность данных, которая важна в деловой сфере. И ASUS предусмотрел во всей Flip-серии многоуровневую защиту информации. Так, для разблокировки устройства ноутбуки используют изображение лица. Аутентификация проходит через Windows Hello с помощью встроенной инфракрасной камеры, способной распознавать личность даже в темноте.

Кроме того, для авторизации в операционной системе пользователь может использовать сканер отпечатков пальцев. Это поможет сделать работу в большим количеством информации более защищенной от посторонних людей. Что касается сохранности паролей и ключей шифрования, за нее отвечает криптопроцессор TPM 2.0.

А еще ASUS оснастил Flip-линейку маленькой, но приятной мелочью — механической шторкой на веб-камере. Ее можно постоянно держать закрытой, находясь в полной приватности, и открывать только на видеовстречах, если потребуется.





Все для видеоконференций

Люди, которые находятся в постоянном движении, знают эту боль с шумными обстановками. В условиях мобильности всегда сложно найти тихое место для переговоров по видеосвязи. Бренд ASUS понимает важность дистанционных встреч и приложил все усилия, чтобы они прошли успешно благодаря ноутбукам серии Flip.

Аудиосистема линейки — это два динамика с сертификацией Harman Kardon с объемным звучанием и два микрофона с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта. Технология «шумодава» направлена на концентрацию на голос говорящего и его очищение от посторонних шумов. Благодаря такому улучшению звукопередачи слушатель не заметит ни разговоры в шумном кафе, ни лай собак в парке, ни стучание коллег по клавиатуре.

Более того, владельцы флагманской модели B7 владелец могут проводить видеоконференции еще и с высоким качеством передачи изображения. Это возможно благодаря подключению к высокоскоростной мобильной сети 5G.

А для тех, кто все же большую часть времени проводит в офисе, во всей серии ноутбуков-трансформеров от ASUS есть очень удобный статусный индикатор на фронтальной части лэптопа. Это маленькая, но столь полезная красная лампочка автоматически загорается во время активной видеоконференции. И теперь, только подойдя к владельцу ноутбука, сразу будет ясно, можно ли побеспокоить коллегу или у него идет важная встреча.

Подробнее о ноутбуках можно узнать по ссылкам:

Приобрести ноутбуки Flip-серии можно в магазинах электроники Узбекистана, а также у официального партнера ASUS: nout.uz.

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