Общее количество граждан Узбекистана, доставленных из Украины пятью рейсами авиакомпании Uzbekistan Airways через территорию Польши, составляет 1186 человек. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

На среду запланировано два эвакуационных рейса. Очередной самолёт вылетел из Ташкента в 7:00, следующий запланирован на 10:00. Прорабатываются дополнительные рейсы, отметил он.

Сейчас на территории Польши находятся более 800 граждан Узбекистана. Из них около 350 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, а в аэропорту Катовице, откуда выполняются рейсы в Ташкент, вылета ожидают около 450 человек.

«Посольством Республики Узбекистан в Украине, несмотря на боевые действия, продолжается работа по эвакуации граждан нашей страны», — отметил Юсуп Кабулжанов.

Дипломатические представительства Узбекистана в Польше и Украине работают в круглосуточном режиме. Для граждан Узбекистана организованы горячее питание, при необходимости оказываются медицинские услуги.

«Газета.uz» публиковала рассказы пассажиров первого эвакуационного рейса, которым в Ташкент был доставлен 251 человек.

Контакты посольства Узбекистана в Украине:

+380 44 501 50 00,

+380 44 501 41 81,

+380 44 501 41 82,

+380 44 501 41 83.

Контакты посольства Узбекистана в Польше:

Маруф Каримов (на КПП «Карчова») — тел.: +48 508 064 333; Telegram: +99893 5947557.

Аскар Бекназаров (в аэропорту Катовице) — тел.: +48 508 995 888; Telegram: +99890 1160084.

Сардор Ахматов (в посольстве) — тел.: +48 502 501 588; Telegram: +99894 6541010.

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