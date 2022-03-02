PODIUM открывает новую страницу в развитии и культуре люксового шопинга в Ташкенте, представляя новое модное пространство и новый логотип.

Запуская свой первый бутик в проекте fashion-аллеи Mirabad Avenue, команда PODIUM делает очередной эволюционный шаг в секторе люкса в Узбекистане.





Mirabad Avenue — это одно из люксовых пространств в Ташкенте мирового уровня. Здесь — масштабная концентрация люкса, сравнимая с такими всемирно известными fashion-локациями, как Fifth Avenue в Нью-Йорке, Via Monte Napoleone в Милане, Avenue Montaigne в Париже или Bond Street в Лондоне.

В новом PODIUM Mirabad сосредоточены избранные коллекции мировых брендов сегмента luxury, транслирующие динамику и характер современной моды. Но и Department Store PODIUM на «Бродвее», знакомый всем ценителям люкса в Ташкенте, по-прежнему предлагает прекрасное из мира моды — теперь с еще более обширной селекцией марок категории contemporary.





Концепт PODIUM будет делиться на две части, предлагая разные селекции, взгляды и стилистические решения. Чтобы собрать модный гардероб, PODIUM открывает для вас больше выбора, еще больше дизайнерских коллекций и возможностей для шопинга.

«Мода, как известно — это постоянное движение вперед. Любой город, достигающий определенного уровня экономического развития, имеет свои люксовые площадки, места, которые становятся его „витринами“. Я уверен, PODIUM станет уникальным в своем сегменте проектом. Наш главный приоритет — клиенты. Мы хотим, чтобы вам был доступен лучший выбор, и поэтому расширяем концепт PODIUM, предлагая максимум из мира люксовой моды. И, конечно же, мы надеемся на обратную связь, потому что нам важно ваше мнение. Мы будем рады получить комментарии по поводу нашего первого проекта на fashion-аллее Mirabad Avenue», — поделился CEO и основатель компании PODIUM Дмитрий Мащенко.





Дизайну PODIUM Mirabad уделено особое внимание. Пространство, оформленное в стиле минимализма с элементами бионики, — это симбиоз труда авторитетных архитектурных бюро и специалистов в сфере fashion-retail из Италии и Казахстана.

«Идеально продуманный мерчендайзинг, а также профессиональный сервис класса люкс будут способствовать тому, что процесс шопинга для наших гостей станет еще более персонализированным. Мы уверены, что этот проект поможет вывести шопинг-культуру Узбекистана на новый для нашего рынка уровень, где PODIUM сможет предложить всем жителям столицы особую концепцию модного потребления», — сказал Тимур Фетисов, директор проекта PODIUM.





Новый логотип — это эволюция и визуальное обрамление новой главы в истории бутика PODIUM, который без сомнений стал символом качества и высокого стандарта в сервисе категории люкс в Узбекистане.

Телефон: (+998) 78−122−01−12.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Мирабад, 62, ЖК Mirabad Avenue, блок С.

Facebook: fb.com/podiumitalia.uz

Instagram: @Podium.italia

Сайт: podium.uz

На правах рекламы.