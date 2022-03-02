Весна — время пробуждения и обновления. В канун весенних праздников мобильный оператор Perfectum полностью обновил и запустил сразу две линейки тарифов Qulay с ежемесячной и полугодовой абонентской платой.

Название тарифов говорит само за себя — Qulay, что значит «удобно».

Удобство в обеих категориях тарифных линеек Qulay заключается в более выгодных условиях для пользователей услуг мобильной связи: больше трафика, доступная абонентская плата для различного сегмента — от эконом-категории до безлимитного мобильного общения.

Ежемесячные тарифы Qulay

В новой тарифной линейке Qulay больше объема трафика — от 300 минут до безлимитного мобильного общения, от 300 Мб до 30 Гб, от 300 до 10 тысяч SMS.





Полугодовые тарифы Qulay

Полугодовые тарифы Qulay дают возможность абонентам Perfectum сэкономить до 17% от абонентской платы полугодовых расходов на мобильную связь, то есть при оплате полугодового тарифа за пять месяцев шестой месяц абонент получает бесплатно. А также в полугодовых тарифах Qulay привилегированные номера предоставляются за полцены.





Таким образом, пользователи тарифа Qulay 15 при переходе на новый полугодовой тариф Qulay 75, будут оплачивать абонентскую плату 75 тысяч сумов за шесть месяцев вместо 90 тысяч сумов.





Подробную информацию о ежемесячных и полугодовых тарифах Qulay можно получить на сайте.

Оператор сотовой связи Perfectum сердечно поздравляет всех жителей и гостей Узбекистана с наступающими весенними праздниками и желает всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Perfectum желает, чтобы каждый день был наполнен радостью и счастливыми событиями, улыбками близких и позитивными моментами, новыми творческими замыслами и профессиональными достижениями, интересными начинаниями и талантливыми решениями.

Телефон: (+998) 98−127−00−77, 077 (для абонентов Perfectum).

Сайт: perfectum.uz

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