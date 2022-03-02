Компания Kundalik прокомментировала ситуацию с рекламой на сайте средств женской гигиены, которая после недовольства в социальных сетях и вмешательства Агентства по защите прав потребителей была удалена.

«Kundalik — это социально ответственный проект», и на страницах сайта «присутствует реклама, содержание которой не противоречит закону „О рекламе“», — заявили в компании.

На сайте «размещается реклама только от проверенных рекламодателей и только в соответствии с категорией 6+», подчеркнули в компании.

«Реклама на тему женской гигиены, к примеру, показывается только женской части аудитории. При этом такой контент носит образовательный характер, повышая уровень информированности девочек и мам о своём здоровье», — говорится в сообщении.

Отвечая на вопросы интернет-пользователей о том, почему на сайте, доступ к которому является платным, показывается реклама, в Kundalik отметили, что информация о наличии рекламы есть в пользовательском соглашении.

«Реклама размещается независимо от оплаты доступа и регистрации электронного дневника, при этом нарушения законодательства в данном случае нет», — отмечается в сообщении.

«Сотрудничество с данным брендом (Kotex — ред.) приостановлено в связи с непониманием аудиторией важности темы женского здоровья и во избежание неверной трактовки информационного посыла», — заключили в компании.

Как мы уже писали, Агентство по защите прав потребителей добилось отмены показа рекламы «в целях недопущения морального ущерба подрастающему поколению». В ООН отмечают, что табуирование темы менструации может отрицательно влиять на жизнь девочек, в том числе во взрослом возрасте.