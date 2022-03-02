Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил, что у посольства в Украине возникли сложности с эвакуацией граждан Узбекистана из некоторых населенных пунктов Украины, где ведутся активные боевые действия.

«В частности, это города Харьков, Сумы, Херсон», — написал Юсуп Кабулжанов. Вывоз граждан из этих городов будет организован после полного окончания боевых действий, говорится в заявлении.

«До указанного периода рекомендуется пребывание в защищенных бункерах», — написал представитель МИДа.

В остальных городах, где находятся граждане Узбекистана, проводится работа по организации их выезда во Львов на поездах. В Киеве для вывоза соотечественников используется автотранспорт узбекских волонтеров и посольства.

При этом представитель МИДа сообщил, что, несмотря на нестабильную ситуацию в Киеве и в особенности в его пригородах, работа по доставке граждан Узбекистана на вокзал продолжается. Отправка поездов из Киева в западном направлении также не приостановлена, заверил Юсуп Кабулжанов.