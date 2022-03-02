1 марта в 20:40 в Ташкент из польского города Катовице прибыл третий специальный самолёт Uzbekistan Airways с 253 гражданами Узбекистана, эвакуированными из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Среди прибывших пассажиров числятся 68 женщин, 54 ребёнка и 12 младенцев.

На сегодняшний день спецрейсами из Катовице в Узбекистан всего доставлено 762 гражданина Узбекистана.

Напомним, 28 февраля и утром 1 марта в Ташкент уже прибыли два спецборта из Катовице. «Газета.uz» поговорила с эвакуированными из Украины узбекистанцами.