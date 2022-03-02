Вопрос эвакуации посольства Узбекистана из Киева не рассматривается, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов.

«Исходя из сложившейся сложной ситуации в Украине в настоящее время наш основной приоритет — обеспечение безопасной эвакуации всех граждан Узбекистана», — говорится в заявлении.

«Переезд посольства значительно снизит эффективность этих процессов», — подчеркнул представитель МИДа.

Как сообщалось ранее, к утру 2 марта из Украины через Польшу в Узбекистан было доставлено 1186 человек. Еще два рейса ожидаются в среду. В Польше сейчас находятся более 800 граждан Узбекистана.