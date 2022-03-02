Президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом страны 1 марта, заявил, что Америка закроет своё небо для российских самолётов.

«Мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов, что ещё больше изолирует Россию и усилит давление на их экономику», — заявил глава государства.

Напомним, ранее Евросоюз запретил любым российским самолётам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а своим компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним в рамках санкций после вторжения России в Украину. Россия в ответ закрыла небо для авиакомпаний из 37 стран Европы.

«Шесть дней назад российский [президент] Владимир Путин решил сотрясти основы свободного мира, думая, что сможет заставить его подчиниться своим угрожающим методам. Но он сильно просчитался. Он думал, что может войти в Украину, и мир перевернётся. Вместо этого он столкнулся со стеной силы, которую даже представить себе не мог. Он встретил украинский народ. […] Группы горожан блокируют своими телами танки. Все, от студентов до учителей-пенсионеров, стали солдатами, защищающими родину», — сказал он.

Джо Байден перечислил уже введённые США, Евросоюзом и Великобританией санкции в отношении России и анонсировал новые меры противодействия.

Кроме того, по его словам, Министерство юстиции США сформирует специальную целевую группу для расследования преступлений российских олигархов. «Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и изъять ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолёты», — сказал глава государства.

Президент США также заявил о предоставлении прямой помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

При этом Джо Байден подчеркнул, что американские военные не участвовали и не будут участвовать в противостоянии с российскими войсками в Украине.

«Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты наших союзников по НАТО — в случае, если Путин решит продолжать двигаться на запад. С этой целью мы мобилизовали американские сухопутные войска, авиационные эскадрильи и корабли для защиты стран НАТО, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию», — сказал он.

«Соединённые Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО со всей силой нашей коллективной мощи», — подчеркнул президент США.

Джо Байден также объявил, что Соединённые Штаты и ещё 30 стран завершили работу над высвобождением 60 миллионов баррелей нефти из запасов по всему миру.

«Америка возглавит эти усилия, высвободив 30 миллионов баррелей из нашего стратегического нефтяного резерва. И мы готовы сделать больше, если это необходимо, объединившись с нашими союзниками. Эти шаги помогут снизить цены», — заявил он.

«Это настоящее испытание. Это займёт время, — сказал Джо Байден, возвращаясь к ситуации в Украине. — Так давайте и дальше черпать вдохновение в железной воле украинского народа. […] Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души украинского народа. Он никогда не погасит их любовь к свободе. Он никогда не ослабит решимость свободного мира».