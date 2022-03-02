С 1 июля при Бюро принудительного исполнения будет создан Фонд выплаты алиментов. Об этом на совещании 1 марта сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В Узбекистане сегодня более 290 тысяч отцов обязаны платить алименты, но 172 тысячи из них отказываются выполнять свои обязательства перед детьми. В результате задолженность по алиментам превысила 115 млрд сумов.

«Каждый хоким знает свои цифры. В 2021 году в народные приёмные поступило около 70 тысяч заявлений о взыскании алиментов. Работа Бюро принудительного исполнения в этом направлении неудовлетворительна. Теперь будет внедрена новая система гарантирования выплаты алиментов», — сказал глава государства.

Создаваемый при БПИ Фонд выплаты алиментов первоначально получит 50 млрд сумов. Эти средства будут выделяться на выплату алиментов, которые не могут быть взысканы в течение трёх месяцев. Выплаченные средства БПИ должно взыскать у должников по алиментам.

С 1 марта 2021 года в Узбекистане установлен порядок, в соответствии с которым исполнение должниками алиментных обязательств по исполнительным документам осуществляется через Единую информационную систему исполнения и контроля за алиментными обязательствами.