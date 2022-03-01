Вскоре я создал своё сообщество по горному и экологическому туризму Hikingly
. Группа дала мне возможность ездить по регионам Узбекистана. В основном снимаю природу, стараясь передать масштабы панорамы и ландшафты. Моя главная задача — убедить зрителя в том, что путешествия могут быть доступными и нужно начинать со своей страны.
Мне нравится находить сюжеты с большим количеством деталей. В природе это — скалы, дома, тени от деревьев, которые придают кадрам особый объём, если они сделаны на рассвете или на закате. Маленькие домики, скот и деревья также способны показать масштабы природы.
Ключевую роль в подобных сюжетах играет погода: она способна кардинально менять характер фотографии. Хорошие снимки можно сделать и при плохой погоде, хотя это сложнее и технически, и физически.
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