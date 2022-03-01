Помимо тревел-фотографии я также занимаюсь репортажной съёмкой и работаю с туристами. Недавно также стали поступать заказы от туристических фирм и сообществ. В среднем тревел-фотографы зарабатывают 100-500 долларов за съёмку в зависимости от сложности и объёма работы.



Мне хочется развиваться в жанре тревел-фотографии и однажды издать фотоальбом об Узбекистане и провести выставку в поддержку развития искусства среди молодёжи.