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Природа Заамина — в объективе Амирбека Мирзаева

Год назад фотограф из Самарканда Амирбек Мирзаев занялся тревел-фотографией и открыл своё сообщество по горному и экотуризму Hikingly. «Газета.uz» попросила его поделиться снимками с поездки в горы Заамина.

Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть описание.
В начале 2021 год я купил свой первый бюджетный фотоаппарат Canon 550D и под наставничеством известного тревел-фотографа Феруза Рустамова начал снимать в туристическом жанре. Несколько месяцев спустя мне удалось монетизировать это занятие и начать путешествовать по стране в поисках природных достопримечательностей и этнического быта.
Туркестанский хребет и Зааминское водохранилище
Вскоре я создал своё сообщество по горному и экологическому туризму Hikingly. Группа дала мне возможность ездить по регионам Узбекистана. В основном снимаю природу, стараясь передать масштабы панорамы и ландшафты. Моя главная задача — убедить зрителя в том, что путешествия могут быть доступными и нужно начинать со своей страны.

Мне нравится находить сюжеты с большим количеством деталей. В природе это — скалы, дома, тени от деревьев, которые придают кадрам особый объём, если они сделаны на рассвете или на закате. Маленькие домики, скот и деревья также способны показать масштабы природы.

Ключевую роль в подобных сюжетах играет погода: она способна кардинально менять характер фотографии. Хорошие снимки можно сделать и при плохой погоде, хотя это сложнее и технически, и физически.
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Этой зимой я впервые посетил Зааминский район Джизакской области с целью разработки новых туристических маршрутов для своей группы. Мне также хотелось сделать фотографии для продвижения региона в качестве перспективного туристического направления в нашей стране. В эту поездку уже снимал на камеру Sony a6400.
Заамин называют узбекской Швейцарией. Здесь есть хвойные леса на высоте 2000 м над уровнем моря, где расположен оздоровительный санаторий. Сюда приезжают лечиться жители со всех регионов. Сейчас строится ещё один крупный оздоровительный комплекс. Также развивается туристическая инфраструктура: открываются гостевые дома и отели.
В горы Заамина можно доехать на любом автотранспорте. В зимний период следует установить цепи на колеса машины или хотя бы сменить летнюю резину.
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Помимо тревел-фотографии я также занимаюсь репортажной съёмкой и работаю с туристами. Недавно также стали поступать заказы от туристических фирм и сообществ. В среднем тревел-фотографы зарабатывают 100-500 долларов за съёмку в зависимости от сложности и объёма работы.

Мне хочется развиваться в жанре тревел-фотографии и однажды издать фотоальбом об Узбекистане и провести выставку в поддержку развития искусства среди молодёжи.
Автор фотографий: Амирбек Мирзаев
Авторы фотоисторий могут отправить ссылки на свои работы на электронную почту photo@gazeta.uz. Просим включить в письмо описание сюжетов, место, дату, полное имя автора и контакты.

Мы рассмотрим возможность публикации работ на своих ресурсах на некоммерческой основе.

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