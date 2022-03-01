Поддержка молодежи и развитие соцпроектов — одно из немаловажных направлений и неотъемлемая часть деятельности UzAuto. В 2021 году сумма спонсорской поддержки со стороны компании составила 297 млрд сумов.

Для продвижения сферы информационных технологий, а также подготовки в перспективе кадров для этого направления в Юкоричирчикском районе Ташкентской области UzAuto был реализован проект строительства IT-академии. Ультрасовременный комплекс был реализован по инициативе «Узавтосаноат» в рамках проектов поддержки молодежи и развития ИКТ в Узбекистане. Проект включал в себя разработку концепции, проектирование и строительство комплекса, состоящего из здания площадью 8500 кв. м на территории 3,5 га.

Для эффективного использования оснащенного по последним техническим требованиям молодежного центра компанией «Узавтосаноат» был привлечен Ботир Арифджанов (основатель LeBazar, Paynet, руководитель Khan Academy Uzbek), под руководством которого была создана IT-академия Astrum. Создание IT-академии помогло организовать площадку для обучения молодых людей. Тренировочный процесс в направлении ИКТ разработан специалистами Кремниевой долины.

Кроме того, в 2021 году был реализован проект Дома творчества, построенного АО «Узавтосаноат» в Паркентском районе для отдыха и творчества писателей. Культурно-творческая площадка построена на территории в 2 га в рамках благоустройства махалли «Заркент» в Паркентском районе.





Великолепный трехэтажный современный комплекс на 52 места включает в себя специальный амфитеатр для проведения культурных и развлекательных мероприятий на открытом воздухе, оснащен ночным световым освещением, необходимым для круглосуточной работы.

Территория озеленена. Построены водонапорная башня, детский и взрослые бассейны длиной 800 м, установлены семь беседок, дающих возможность получить заряд положительных эмоций и насладиться общением с друзьями и близкими в традициях отдыха на природе.

Современный Паркентский Дом творчества с неповторимым архитектурным дизайном дополнил красоту махалли Заркент и стал настоящей достопримечательностью для жителей района.

АО «Узавтосаноат» выступает за сохранение нематериального культурного наследия Узбекистана и является генеральным спонсором ННО «Школа макома» и Центра узбекского национального музыкального искусства маком.

В 2021 году финансовые средства также были направлены в сферу культуры, науки и спорта в размере 28 млрд сумов, включая искусство макома, кинематографию, развитие фонда «Зиё», а также футбольного клуба «Андижан».





Со стороны UzAuto на благоустройство Арнасайского района Джизакской области выделили 5 млрд сумов. В рамках программы «Яшил макон» высадили 30 тысяч саженцев. Кроме того, на благоустройство махаллей направлена спонсорская поддержка в размере 10 млрд сумов. В частности, для жителей Бектемирского района отремонтированы фасады и крыши 70 двухэтажных и 50 частных домов. Благоустроен канал, созданы 15 детских площадок. Сумма проделанной работы составила 14 млрд сумов.





Для обеспечения занятости в Бектемирском районе были реализованы проекты по производству деталей для сферы бытового обслуживания, за счет чего удалось организовать более 170 рабочих мест.

В системе UzAuto также уделяется внимание трудоустройству населения, в том числе выпускников колледжей, лицеев и вузов. В сфере автопрома занято порядка 28 тысяч человек в самой отрасли и более 200 тысяч из смежных отраслей. В 2022 году запланировано создать еще 1200 рабочих мест в этом направлении.

На правах рекламы.