Третий специальный самолёт Uzbekistan Airways вылетел из польского города Катовице в 15:05 1 марта, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Узбекистана.

На борту самолёта — 253 гражданина Узбекистана, эвакуированные из Украины, среди них 68 женщин, 54 ребёнка и 12 младенцев. Ориентировочное время прибытия в Ташкент — 20:45.

Таким образом, общее количество вывезенных из Украины через территорию Польши граждан Узбекистана составило 762 человека.

Сегодня ожидается организация ещё двух эвакуационных рейсов, подчеркнули в МИДе.

На КПП «Корчова» продолжают прибывать граждане Узбекистане, которых, как заверил представитель МИДа, в скором времени также вернут на родину.

Напомним, 28 февраля и утром 1 марта в Ташкент уже прибыли два спецборта из Катовице. «Газета.uz» поговорила с эвакуированными из Украины узбекистанцами.