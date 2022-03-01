Количество обращений женщин о домашнем насилии в 2021 году выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта на совещании по вопросам поддержки женщин, усиления их социальной защиты и обеспечения гендерного равенства.

Согласно озвученным президентом данным, в прошлом году инспекторы профилактики получили от женщин 39 тысяч обращений о насилии со стороны супруга, свекрови или невестки.

В «женской тетради» на сегодняшний день состоят свыше 630 тысяч женщин, из них 200 тысяч считаются безработными. В 2021 году преступность среди безработных женщин увеличилась в 1,7 раза, а число преступлений, совершенных женщинами в возрасте 18−30 лет, удвоилось.

«К сожалению, не чувствуется роль и влияние активистов махалли, общественности и старейшин в решении этих проблем», — сказал президент.

Глава государства отметил, что женщинам, помимо семьи и воспитания детей, приходится одновременно заниматься учёбой, работой или ведением бизнеса, что требуют «большой стойкости».

В мае 2021 года мы сообщали, что большинство участников опроса Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» считают недопустимым физическое насилие в семье. Однако 10,3% респондентов допускали возможность применения насилия в случаях, когда «женщина своим поведением провоцирует мужа на применение силы».