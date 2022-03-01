Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев и глава представительства ЮНИCЕФ в стране Мунир Мамедзаде подписали «дорожную карту» на 2022−2025 годы, сообщила пресс-служба Минздрава.

Этот документ содержит дополнительные меры по развитию сферы здравоохранения Узбекистана на общую сумму в 102,5 млн долларов. Он состоит из четырех направлений.

Первое направление нацелено на актуальные задачи по улучшению перинатальных услуг в стране. Среди них — повышение уровня знаний и квалификации медработников, специализирующихся на охране материнства и детства, оснащение лечебных учреждений современным медицинским оборудованием и спасение жизней младенцев с недостаточным весом.

Второе направление включает в себя вакцинацию детей согласно национальному календарю прививок и оснащение имеющихся санитарных пунктов современным оборудованием.

Кроме того, будут реализованы крупные проекты, направленные на улучшение водоснабжения ряда школ Каракалпакстана. Запланировано также решение ряда вопросов вроде предотвращения дефицита йода и анемии у детей.

Третье направление состоит из мер, нацеленных на улучшение питания матерей и детей. Среди них такие важные задачи, как обеспечение 6−23-месячных детей и женщин до 35 лет железом и фолиевой кислотой, разработка стандартов питания в школах.

Последнее направление подразумевает повышение качества оказания медицинских услуг подросткам. В его рамках будут реализованы такие проекты, как разработка национальной стратегии по улучшению здоровья школьников, подготовка учебных программ для медработников, оказывающих услуги подросткам этого возраста, создание платформы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.

Реализация двусторонней «дорожной карты», как ожидается, будет служить укреплению здоровья материнства и детства в Узбекистане и повышению уровня знаний и квалификаций медицинских работников, работающих в этом направлении.