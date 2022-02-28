Граждане З. У. и Ш. Г. (ранее судимые за мошенничество и другие преступления) и К. А. были задержаны в ходе оперативного мероприятия сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и Алтынкульского районного отдела Службы государственной безопасности, сообщила пресс-служба департамента.

По данным следствия, задержанные обещали содействовать в приёме гражданина О. на службу в Национальную гвардию через своих знакомых в Ташкенте, а также в зачислении гражданина И. в Университет мировой экономики и дипломатии за 32 тысячи долларов.

Они были задержаны в момент получения денег.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28, 211 (дача взятки) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.