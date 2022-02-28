Больше других цветов 26-летняя Мадина любит розы и лилии. Она живёт в Кибрайском районе Ташкентской области. Растит двухлетнюю дочь, содержит мужа — инвалида II группы. О его проблемах с психическим здоровьем узнала после замужества. Говорит, родные скрывали.

Благополучие семьи зависит от Мадины. Муж не работает. Девушке иногда помогают отец и брат. Пенсии свёкра и свекрови едва хватает на них самих. Поддерживает махалля: передаёт продукты, памперсы.

От сотрудниц махаллинского комитета Мадина узнала о бесплатном курсе по флористике для женщин.

«Подумала, что будут учить делать цветы из бумаги. Никак не ожидала, что нас ждёт работа с живыми цветами, и мы получим знания, которые откроют нам путь в профессию флориста», — вспоминает Мадина.





Выпускницы курса по флористике с Муборак Мухримовой (в центре). Фото: Пресс-служба посольства Великобритании в Узбекистане.

Когда девушка говорит о новых возможностях, её глаза светятся. Она очень хочет работать, чтобы помогать семье. Рассказывает, что недалеко от родной махалли есть рынок, на территории которого открыт цветочный магазин. В планах Мадины — устроиться туда флористом. Только сначала нужно поработать на дому, чтобы накопить на няню для дочки, до последнего времени единственной радости в жизни.

«Недавно весь мир казался тёмным, без выхода. Такое состояние было, что ничего не хотела. После работы с цветами у меня настроение лучше и отношение к жизни совсем другое», — делится девушка.

Истории 12 участниц курса похожи затянувшимися чёрными полосами. Каждая оказалась заперта в стеснённых жизненных обстоятельствах, кто-то столкнулся с домашним насилием.

«На первое занятие пришли очень закрытые девушки, совершенно неуверенные в себе. Сейчас совсем другие. У них появилось желание жить, развиваться», — говорит Мавлюдахон Ширинова, директор Республиканского центра социально-экономического развития Sabr.





Мавлюдахон Ширинова (слева), посол Великобритании Тим Торлот и Муборак Мухримова (справа). Фото: Пресс-служба посольства Великобритании.

Республиканский центр Sabr существует 25 лет. Последние пять одним из основных направлений деятельности является обучение женщин из малоимущих семей профессиональным навыкам.

Поэтому когда арт-директор сети цветочных салонов и основательница школы флористики Toshkent Gullari Муборак Мухримова предложила Мавлюдехон Шириновой провести бесплатный курс по флористике для женщин, у которых нет возможности учиться, получить профессию, к согласию пришли сразу же. Инициативу поддержало посольство Великобритании.

Разработкой программы для ускоренного обучающего курса Муборак Мухримова занималась лично.

«В основу программу легли базовые знания, которых достаточно для того, чтобы после окончания курса смело пойти работать в цветочный салон помощником флориста», — говорит Муборак Мухримова.

Помимо создания букетов и цветочных композиций, девушек на курсе учили оформлять подарки и традиционные корзины для сарпы. По словам Муборак Мухримовой, эта услуга пользуется спросом на рынке и может стать источником дохода для женщин, которые по разным причинам могут работать только на дому.

Отдельное занятие посвятили базовому уходу за комнатными растениями.

«Часто организации покупают в офис растения, а ухаживать некому. Поэтому сегодня эта ниша тоже востребованная. Здесь можно найти работу тем, кто любит землю, цветы, или даже открыть своё дело — направление перспективное», — рассказывает Муборак Мухримова.





Фото: Пресс-служба посольства Великобритании.

Поиском потенциальных участниц курса занималась Мавлюдахон Ширинова. Она обратилась к партнёрскому ННО Nihol, которое работает с женщинами из социально-уязвимой категории в Ташкентской области, и в областной хокимият.

Совместными усилиями организации сформировали группу из 12 женщин. Одни раньше занимались декорированием подарков на дому, другие работают на цветочных базарах. Объединяло всех участниц отсутствие возможностей для получения новых знаний и профессионального роста.

«По нашему опыту могу сказать, что многие женщины не приезжают в город учиться только потому, что не могут найти деньги на транспортные расходы», — говорит Мавлюдахон Ширинова.

Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Решение организационных вопросов, включая дорогу и питание, взяло на себя посольство Великобритании.

На церемонии вручения сертификатов выпускницам курса посол Великобритании Тим Торлот отметил: «Мы не могли не поддержать идею обеспечить женщин практическими инструментами, необходимыми для того, чтобы начать новую карьеру или даже построить свой бизнес».

В своей речи он обратил внимание на печально известный факт: женщины мало представлены в таких сферах, как политика на уровне принятия решений, наука. Заработок женщин чаще всего меньше заработка мужчин, их доступ к качественным рабочим местам ограничен.

«Узбекистан работает над этой проблемой. В сентябре 2019 года страна приняла закон о гендерном равенстве. Недавно Узбекистан присоединился к Совету ООН по правам человека и будет развивать глобальное сотрудничество в направлении поддержки женщин. Великобритания готова помочь продвигать эту тему», — сказал Тим Торлот.

Он отметил, что пока идёт работа на высоком политическом уровне, важно действовать и на уровне сообществ.

«Мы намерены и дальше поддерживать такие инициативы и проекты, которые меняют ситуацию к лучшему и создают новые возможности. В конце концов, всё сводится к каждому отдельно взятому человеку, к каждой женщине, которая решила поставить перед собой новые цели» , — отметил Тим Торлот.

Девушкам, которые после окончания курса решат открыть своё дело, готовы помочь в Республиканском центре Sabr — в рамках реализации микрофинансовой программы.