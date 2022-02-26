25 февраля, на второй день «специальной военной операции» по «денацификации и демилитаризации» Украины , объявленной Россией, войска этой страны подошли к Киеву, где сообщается о боях в городе и применении стрелкового оружия.

Минобороны РФ сообщило о захвате аэропорта в Гостомеле, за который шли тяжелые бои. В правительстве Украины заявили, что украинские военные заходят в город для удержания обороны. Вечером мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей города, что «следующая ночь, под утро, будет очень сложной».

Днём многие российские СМИ со ссылкой на СNN распространили информацию, что президента Украины Владимира Зеленского «вывезли в бункер». Вечером он опубликовал видео с улицы в Киеве, в котором заверил, что вместе с другими руководителями находится в городе. Позже The Washington Post сообщила, что Зеленский отказался от предложения США эвакуировать его из Киева.

Как пишет Meduza со ссылкой на сообщения властей Украины, наступление и бои продолжаются в том числе по направлению к Киеву. Россия заявила о блокировании городов Чернигов, Сумы и Конотоп к северу и востоку от Киева. В Херсоне власти сообщили о прорыве обороны города.

Жители и военные в Киеве укрываются за автомобилем, когда утром в субботу в столице заработали сирены воздушной тревоги. Фото: Gleb Garanich / Reuters / Twitter.

Потери

Российские военные 25 февраля заявили об уничтожении 200 украинцев в Гостомели. По данным Минобороны РФ, всего российские военнослужащие поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, включая 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сообщается, что сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, представитель министерства отметил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

Украинская сторона сообщила о потере россиянами более 3500 человек и взятии почти 200 в плен. По состоянию на утро 26 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об уничтожении 14 самолётов, 8 вертолётов, 102 танков, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек, 1 ЗРК БУК и 17 единиц автомобильной техники.

Фото: МВД Украины.

ООН накануне сообщила, что свои дома в Украине покинуло более 100 тысяч человек. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко днём в субботу заявил, что погибли 198 мирных жителей, из них трое детей. Ранены 1115 человек, в том числе 33 ребенка.





Фото: УНИАН.

В Минобороны РФ заявили, что «огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре». Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео попадания российской ракеты в дом на проспекте Лобановского. Близко к дому находится аэропорт «Жуляны». Украинские СМИ предполагали, что удар пытались нанести по аэропорту.

Попытки провести переговоры

В первой половине дня 25 февраля представитель офиса президента Украины, а затем и сам Владимир Зеленский заявили, что готовы к переговорам с РФ. В первом заявлении речь шла о готовности обсуждать «нейтральный статус» Украины. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент России готов направить в Минск делегацию Минобороны, МИДа и администрации президента для переговоров с Украиной.

Владимир Путин в обращении к военным Украины призвал их «брать власть в свои руки» «Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал он.

После этого Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона сначала высказалась за проведение переговоров в Варшаве, а не в Минске, а затем «взяла паузу». Кремль также обвинил Киев в развертывании систем залпового огня в жилых кварталах столицы.

Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, но пока не получил ответ.

Санкции

Евросоюз объявил о санкциях против 98 представителей руководства России, в том числе лично против Владимира Путина, главы МИДа Сергея Лаврова (они также вошли в санкционный список Великобритании, США и Канады) , премьер-министра Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева и других. Санкции предполагают заморозку активов.

ЕС также ввёл следующие санкции:

запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности;

запрет на экспорт продукции двойного назначения, оборудования и технологий для НПЗ;

санкции против 60 ведущих компаний оборонной промышленности, а также самолетостроительных, кораблестроительных и других предприятий. Среди них — РЖД, КамАЗ, «Ростех», «Северное машиностроительное предприятие», «Алмаз-Антей», «Калашников», «Сухой», «МиГ», ОАК;

санкции против Минобороны, Службы внешней разведки, Управления делами президента, Рособоронэкспорта;

санкции против Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия»;

запрет для россиян и российских компаний хранить на депозитах в европейских банках больше 100 тысяч евро, запрет на продажу россиянам ценных бумаг в евро;

правительству РФ, Центробанку и отдельным финансовым институтам ограничен доступ к рынку капитала ЕС;

упрощенный визовый режим прекращается с 28 февраля.

Комитет министров Совета Европы решил приостановить членство России в этой организации. Кроме того, Россию лишили участия в «Евровидении-2022», а финал Лиги чемпионов УЕФА был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж. Переносятся также Всемирная шахматная олимпиада и другие мероприятия.

Дмитрий Медведев назвал приостановку членства России в Совете Европы и ПАСЕ «хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

Он также заявил, что в случае ареста денег россиян и российских компаний за рубежом не исключена национализация имущества тех компаний, которые имеют регистрацию в недружественных странах. По его словам, санкции не изменят решение о проведении «военной операции по защите Донбасса».

Президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине немедленную военную помощь на общую сумму в 600 млн долларов. Белый дом также запросил у Конгресса США дополнительно 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине, а также на нужды Пентагона.

Проект резолюции Совбеза ООН, осуждающей действия России, отклонен из-за вето России. Китай, Индия и ОАЭ воздержались при голосовании.