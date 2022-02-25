В последние дни календарной зимы по Узбекистану ожидается не по-зимнему очень тёплая погода, связанная с усиленным выносом воздуха с районов зарубежного юга, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха в дневные часы будет повышаться до отметки +17…+22 градуса, по югу — до +23…+25, что на 8−10 градусов выше климатической нормы этих дней.

По большей части территории страны ожидается погода без осадков. Лишь на северные районы 27 февраля начнётся вынос влажной воздушной массы с районов Каспийского моря. По Каракалпакстану и Хорезмской области в воскресенье местами пройдут небольшие дожди.

В понедельник, 28 февраля, влажная воздушная масса охватит всю территорию Узбекистана, по большинству областей республики местами пройдут дожди, лишь по областям Ферганской долины сохранится погода без осадков.

Дневная температура немного понизится, но по-прежнему будет превышать нормальные для конца зимы значения.

По горным районам республики 25−28 февраля лавиноопасно.