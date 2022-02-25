УВД Навоийской области совместно с управлениями Национальной гвардии и УЧС 22 февраля задержали 54 человека, которые занимались незаконной добычей золота на старых приисках в пустыне Лолазор в Канимехском районе Навоийской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областного УВД.

В ходе совместной операции правоохранительные органы изъяли у них 4 «движка», 7 перфораторов, 2 автомобиля Ford, 2 тонны песка и гравия с содержанием золотых частиц, а также мешки для песка, канаты, электрокабели, дизель и бензин, кетмени и лопаты, самодельную камнедробильную технику.

В ходе доследственной проверки установлены личности 54 граждан, у них взяты объяснительные и отпечатки пальцев. Изъятые в качестве вещественных доказательств 2 тонны золотосодержащих песков переданы в лабораторию Навоийского горно-металлургического комбината для определения в них количества золота.

Сейчас ведётся доследственная проверка.

В декабре в Канимехском районе Навоийской области пятерых золотоискателей завалило грунтом. В ноябре в этом же районе погибло четверо золотоискателей, в июне в Хатырчинском районе — также четверо.