Дарига Назарбаева 25 февраля покинула пост депутата Мажилиса Парламента Казахстана, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Экс-депутат выступила с заявлением, которое опубликовал сайт Zakon.kz.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие».

Дарига Назарбаева упомянула в своей речи январские события, назвав случившееся огромной трагедией всего народа, и обещала в дальнейшем служить стране и её интересам.

«Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения её национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплочённость общества. Буду и дальше служить своей стране и её интересам. И должности для этого не нужны», — говорится в обращении Дариги Назарбаевой.

Дарига Назарбаева была депутатом Мажилиса Казахстана в 2006—2007, 2012−2015, 2021−2022 годах.