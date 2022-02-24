Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 февраля во время визита в Берунийский район Каракалпакстана, где планируется начать строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт, высказался о нестабильности ситуации в мире и необходимости укрепления экономики и мощи страны.
«Мир становится опаснее с каждым часом, а не с каждым днём. Мы должны стремиться укреплять нашу экономику, нашу оборону, уверенно поднимать мощь нашей Родины», — цитирует слова главы государства журналистка Азиза Курбанова.
Шавкат Мирзиёев считает, что каракалпакская земля сможет «без проблем прокормить двухмиллионное население», но для этого необходимо эффективно использовать площади.
«В течение многих лет это место испытывает нехватку энергии. Почему мы уделяем этому столько внимания? Если мы хотим построить крупные предприятия, то приходящий инвестор тоже спросит: „У вас есть инфраструктура, газ, вода, дороги, железные дороги, аэропорты, не будет ли коррупции?“» — сказал он.
Helge Kim
Собирается ли правительство Узбекистана создавать собственное надёжное общественное телевидение и поддерживать наши независимые издания? Что-то мне подсказывает, информационную войну мы уже проиграли.
Samir Rakhim
Правильно говорит наш президент. Дружить надо со всеми. Помогать экономически друг другу. Экономику поднимать, условия жизни для населения. Мы должны войти тихо тихо в десятку лучших экономик мира
Elena Elena
@Samir Rakhim,
Тихо-тихо — это через сколько лет? Боюсь, что далеко не скоро, так как мы даже законы о декларации доходов чиновников на протяжении нескольких лет всё никак не можем принять. Да и с коррупцией у нас как-то не очень продвигается и пункты о конфискации имущества никто видно на рассмотрение не вносит. А без этого экономику сложно будет поднять.
Pavel Markovic
Все верно сказал! В свете последних событий необходимо усиление и модернизация сил и средств ПВО. Нужны израильские системы. И пора начинать по-настоящему крупные проекты для избавления от экономической зависимости сами знаете от кого.
zorro zorro
“Если мы хотим построить крупные предприятия, то приходящий инвестор тоже спросит: „У вас есть инфраструктура, газ, вода, дороги, железные дороги, аэропорты, не будет ли коррупции?““ — сказал он." Очень правильно, сказано! Но почему до сих пор не принимается (обсуждается десятилетиями) антикоррупционное законодательство, в частности о декларировании государственными служащими доходов и имущества!
Рустам Умаров
Для укрепления мощи нашего государства необходимо в первую очередь уничтожить “гидру“- коррупционеров, тех, кто продажен со своими вкладами в западных банках и, вернуть все награбленные средства. Вот только тогда будет настоящая НЕЗАВИСИМОСТЬ и ПАТРИОТИЗМ!
Sanjar Rajabov
Нам не нужно укреплять оборону — армия и другие силовики слава Богу у нас развитиые.
Основные враги нашей страны сидят внутри нее. Это коррупционеры и бюрократы разных мастей. Вот именно они и есть те самые враги народа, которые 30 лет изо дня в день только набивают свои карманы, лоббируют свои предприятия, душат конкуренцию и делают все возможное (сами не понимая того) что бы в нашу страну не шел иностранный капитал и ноу-хау.
Рустам Якубов
@Sanjar Rajabov, что верно, то верно. В точку!
Алишер Раджапов
Уже пару десятков лет тему нет нет поднимают о том, чтобы договориться с казахами и основать свой порт на Каспии на правах аренды и коридор в Каракалпакию. Это было бы событие десятилетия