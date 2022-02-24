Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 февраля во время визита в Берунийский район Каракалпакстана, где планируется начать строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт, высказался о нестабильности ситуации в мире и необходимости укрепления экономики и мощи страны.

«Мир становится опаснее с каждым часом, а не с каждым днём. Мы должны стремиться укреплять нашу экономику, нашу оборону, уверенно поднимать мощь нашей Родины», — цитирует слова главы государства журналистка Азиза Курбанова.

Шавкат Мирзиёев считает, что каракалпакская земля сможет «без проблем прокормить двухмиллионное население», но для этого необходимо эффективно использовать площади.

«В течение многих лет это место испытывает нехватку энергии. Почему мы уделяем этому столько внимания? Если мы хотим построить крупные предприятия, то приходящий инвестор тоже спросит: „У вас есть инфраструктура, газ, вода, дороги, железные дороги, аэропорты, не будет ли коррупции?“» — сказал он.