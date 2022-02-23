В Ташкенте 23 февраля состоялась конференция специальных посланников Европейского союза и Центральной Азии по Афганистану и специального представителя ЕС по Центральной Азии.

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала охарактеризовала встречу как очень плодотворную, а сотрудничество с центральноазиатскими партнёрами очень тесным.

По итогам встречи было принято заявление, в котором стороны подтвердили возможности сотрудничества ЕС и Центральной Азии для поддержки афганского народа, а также обеспечения безопасности и устойчивости в регионе. Текст документа «Газете.uz» предоставили в пресс-службе Делегации ЕС в Узбекистане.

Участники встречи проанализировали политическую и социально-экономическую ситуацию в Афганистане и выразили обеспокоенность её воздействием на афганское население.

«Серьёзность гуманитарного и экономического кризиса требует решительного и согласованного реагирования со стороны международного сообщества путём скоординированного подхода ко всем аспектам ситуации и полному доступу к гуманитарной помощи для всех нуждающихся афганцев», — говорится в итоговом заявлении.

Стороны подчеркнули необходимость обеспечения в Афганистане эффективного управления и оказания услуг, поощрения и уважения верховенства закона, универсальных прав и основных свобод человека для всех афганцев, в частности женщин и девочек, а также детей и лиц, принадлежащих к этническим группам и меньшинствам, и создания инклюзивного и представительного правительства.

Как и прежде, участники выступили за недопущение использования афганской территории в качестве базы для размещения, финансирования и экспорта терроризма и экстремизма в другие страны, подтвердили необходимость укрепления сотрудничества по предотвращению небезопасных и нерегулярных перемещений людей и противодействию торговле людьми, оружием и незаконным оборотом наркотиков.

Стороны также подчеркнули важность укрепления регионального сотрудничества для поддержки инклюзивного политического процесса в Афганистане, отметили важность и потенциал региональной взаимосвязанности для будущего развития региона.

Евросоюз по-прежнему будет поддерживать страны, граничащие с Афганистаном и в Центральной Азии, в рамках пакета ЕС по поддержке Афганистана в целях смягчения последствий гуманитарной и социально-экономической ситуации для стран региона.

Участники договорились продолжать встречи в этом региональном формате регулярно в качестве платформы для консультаций, координации и сотрудничества в рамках усилий по поддержке народа Афганистана.