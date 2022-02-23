Виртуализация и цифровизация являются трендом развития во многих сферах жизни. Это относится и к сфере финансово-банковских услуг, в том числе к операциям по проведению расчетов и платежей. Банковская карта в сочетании с приложением в телефоне — современный способ распоряжаться безналичными деньгами.

Достоинств у карты по сравнению с наличными деньгами много. К примеру, если «пластика» нет с собой, доступна оплата через приложение. Транзакции можно проводить не выходя из дома или на работе в любую точку Узбекистана и мира. При утрате карты все деньги сохраняются, если вовремя позвонить в банк или заблокировать карту в приложении. Все доходы и расходы можно легко контролировать через мониторинг платежей в приложении.





Несмотря на все удобства не все жители Узбекистана пользуются банковскими картами. По отчету Центрального банка от 1 января 2022 года, у около 8 млн жителей их нет.

«Карты давно перестали быть экзотикой и прочно вошли в жизнь населения. Основные причины отсутствия карт у жителей — отсутствие официального трудоустройства, финансовая неграмотность и недоверие к банкам. Однако, сейчас можно наблюдать хорошую динамику по количеству пользователей карт. К примеру, по статистике ЦБ, если в 2020 году в обращение было выпущено 20 млн карт, то на сегодняшний день этот показатель достиг 27 млн. Это очень хороший результат.

Следующая причина — мошенничество. Чтобы избежать незаконного списания денег, достаточно не передавать данные карты с паролем и проверочный код третьим лицам. При оплатах в магазинах необходимо самим вводить пин-код. Еще одна частая ошибка жителей — при регистрации на разных сайтах они сами «сливают» информацию злоумышленникам, вводя данные", — рассказал о возможных причинах отсутствия пластиковых карт у жителей Узбекистана первый заместитель председателя правления АО ANORBANK Эльёр Наджимитдинов.

Следующий тормозной пункт при выборе карты — обслуживающий банк. Для выбора есть несколько основных критериев. К примеру, возможность экономии средств при использовании карты, наличие специальных предложений по ее обслуживанию, кешбэк.





«Прежде чем выбрать банк, важно определиться, чего вы от него ждете. Надежность, доходность, доступность, качество обслуживания — приоритеты и сочетания этих свойств зависят от потребностей. Мы всегда прислушиваемся к клиентам. К примеру, на карте TRIA доступны такие функции, как овердрафт, кешбэк и начисление процентов на остаток средств. Карту ANORBANK очень легко заказать через мобильный телефон. Достаточно скачать приложение, заполнить простую форму, и в течение 72 часов она будет бесплатно выпущена, а также бесплатно доставлена к вашему порогу. Карта доставляется по всему Узбекистану.

Кроме того, в нашем мобильном приложении денежные переводы с карты на карту производятся без комиссии — 0% до 5 млн сумов для клиентов других банков. А для держателей карт ANORBANK они безлимитные по сумме и количеству переводов", — добавил первый заместитель председателя правления ANORBANK Эльёр Наджимитдинов.

В ANORBANK доступны три вида карт для заказа:

TRIA — дебетовая карта, которая работает в системе Humo и включает в себя овердрафт до 5 млн сумов, начисление процентов на остаток по карте до 10% годовых и кешбэк;

карта рассрочки Anor — с ее помощью можно без процентов оплачивать покупки в магазинах — партнерах банка в рассрочку. На данный момент число партнеров превышает отметку 3000.

кобейджинговая карта Humo-Mastercard — с помощью нее можно оплачивать товары и услуги в национальной валюте по всему Узбекистану и еще в 200 других странах мира, где возможна оплата Mastercard.

Заказать карту c бесплатной доставкой можно на сайте, через мобильное приложение и по короткому номеру: 1290.

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