Страны Центральной Азии и Европейского союза примут консолидированное решение о признании временного правительства Афганистана, пока такого решения нет.

Об этом заявил журналистам специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев по итогам встречи спецпредставителей и стран Центральной Азии и Евросоюза по Афганистану 23 февраля в Ташкенте.

«Все представители центральноазиатских государств и Европейского союза договорились о том, что мы будем совместно принимать решение о наших общих действиях по содействию Афганистану. Мы также, конечно, обсудили вопрос о признании правительства Афганистана. Здесь мы договорились о том, что мы будем и дальше вырабатывать консолидированный подход к афганской проблеме и вопросу признания или непризнания, [решение] не будет приниматься отдельно каждой страной», — сказал Исматулла Иргашев.

«Это будет такой консолидированный подход, когда мы увидим, что требования международного сообщества услышаны в Кабуле и новое временное правительство Афганистана привержено своим обещаниям», — подчеркнул спецпредставитель.

«Пока такого решения нет, мы ждём позитивных изменений в подходах афганского правительства, и очень надеемся, что они будут», — подчеркнул Исматулла Иргашев.

Специальный посланник ЕС по Афганистану Томас Никлассон, принявший участие во встрече, отметил, что пока вопрос о признании временного правительства Афганистана не стоит.

«Нет сомнений в том, что мы не собираемся признавать де-факто власти в Кабуле, но мы все согласны с тем, что важно взаимодействовать с ними, мы все хотим, чтобы права человека уважались, и этот процесс ведёт к инклюзивному правительству», — сказал Томас Никлассон.

Спецпосланник ЕС отметил, что данная позиция тесно пересекается с позицией стран Центральной Азии.