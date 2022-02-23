Для качественного прорыва в системе государственного управления в Узбекистане нужна системная работа по её совершенствованию, повышению её гибкости, эффективности и прозрачности. Очень важно понимать, что без качественных административных реформ невозможно полноценное и качественное осуществление Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы.

В сентябре 2017 года указом президента была утверждена Концепция повышения эффективности системы госуправления и государственной власти на местах. В ноябре прошлого года распоряжением главы государства создана республиканская комиссия по координации разработки Программы административных реформ Нового Узбекистана на 2022−2023 годы и рабочие группы по разработке предложений об определении статуса, совершенствовании структур и оптимизации штатных единиц органов госуправления, открытости и государственно-частного партнёрства в их деятельности, совершенствовании кадрового потенциала, предотвращении коррупции и др.

На них возложены задачи обеспечить взаимосогласованную и эффективную деятельность органов госуправления; разделить функции министерств, госкомитетов, комитетов, агентств, инспекций, центров и других органов в области реализации государственной политики, выполнения контрольных функций, оказания госуслуг физическим и юридическим лицам; внедрить системы конкретных показателей и целевых индикаторов; обеспечить тщательную разработку и внесение актов законодательства об основах госуправления.

Предстоит ускоренная разработка мер реализации программы административных реформ. В срок до 1 марта дорожную карту должны внести на утверждение президенту. Надеюсь, эти документы будут приняты с учётом предложений и рекомендаций, выработанных ранее специалистами в ходе подготовки концепции административной реформы по приоритетным направлениям. На некоторые из них хотелось бы обратить внимание разработчиков программы, специалистов и экспертов.

Повышение функциональной, институциональной эффективности и межведомственного взаимодействия

Административная реформа должна обеспечить кардинальную модернизацию функциональной и организационной структуры госуправления, технологий межведомственного взаимодействия, а также кардинально улучшить механизм стратегического планирования и программирования развития.

Необходимо формирование полноценной методологической, инструктивной и нормативно-правовой базы. Требуют чёткого и подробного определения цели, задачи, инструменты, а также порядок разработки, согласования, исполнения и финансирования самого процесса реализации программ развития.

Также требуется тщательная регламентация методологии и мониторинга исполнения программ и оценки результатов их реализации — для определения необходимости корректирующих мер либо разработки программ следующего этапа.

Формирование методологической, инструктивной и нормативно-правовой базы должно опираться на результаты изучения международных стандартов и практики в области разработки и реализации программ и проектов.

Оптимизация функциональной и организационной структур госуправления

Аппарату госуправления нужны необходимые и достаточные функции для выполнения целей и задач госуправления. Насколько эффективно эти функции реализовываются, зависит от организационной структуры госорганов.

Они должны быть выстроены максимально экономично: в компетенции исполнительно-распорядительных органов функции не должны дублироваться, быть избыточными или устаревшими с точки зрения актуальных задач государственной политики. Кроме того, государственно-управленческие функции должны быть надлежаще обеспечены кадровыми и финансово-материальными ресурсами.

В современном мире функции государственного управления, равно как и его организационные структуры, должны систематически пересматриваться с учётом меняющихся жизненных реалий: постоянно приходится решать, какие функции нуждаются в совершенствовании, какие следует упразднить, какие — добавить.

Нередко возникает необходимость в пересмотре структуры и перераспределении функций или перестройке организационных структур в свете новых приоритетов. Также необходимо регулярно оценивать обеспеченность функций и структур кадровыми и финансово-материальными ресурсами.

Структура и функции госструктур меняются, но для реализации новых целей они всё равно не пригодны

В переходный период организационные структуры государственного управления в стране подверглись серьёзным изменениям. Однако функциональная основа их деятельности не была кардинально пересмотрена в соответствии с новыми целями и задачами государственной политики и объективными требованиями социально-политической и экономической действительности.

Очевидно, что на уровне отдельных организационных структур госуправления (исполнительных органов и организаций) в ходе предыдущих реформ имели место фрагментарность, непоследовательность и бессистемность структурно-функциональных преобразований. Поэтому пользу от предыдущих мер административной реформы сложно оценить.

Существенным стратегическим недостатком системы госуправления является отсутствие постоянно действующего механизма структурно-функциональной оптимизации. По этой причине административная реформа должна, в первую очередь, решать проблемы организации исследования текущего положения дел и системного управления преобразованиями.

Важно понимать, что интенсификация и усложнение общественной жизни, глобальная интеграция и конкуренция национальных экономик предъявляют совершенно новые требования к содержанию государственного управления и его организационно-правовым механизмам.

Суть этих требований в том, что современное государство должно быть способно эффективно организовывать развитие экономики и общества в целом в соответствии со своими долгосрочными целями в условиях динамично меняющейся ситуации в мире. Соответственно, необходима кардинальная модернизация функциональной и организационной структур госуправления, прежде всего, в области экономического развития.

Сегодня ключевая проблема в этом направлении административной реформы — отсутствие целостного представления о действующих функциональной и организационной структурах госуправления. Такое целостное представление может дать полноценный функциональный анализ.

Функциональный анализ как средство диагностирования системы

Как свидетельствует зарубежный опыт, административной реформе должен предшествовать полномасштабный функциональный анализ всего аппарата госуправления.

Функциональный анализ — это широко используемая в мире технология исследования системы госуправления, а также её отдельных организационных структур, которая позволяет определить эффективность функциональной и организационной структур управления в свете актуальных целей и приоритетов государственной политики. Функциональный анализ позволяет дать ответ на следующие вопросы:

— Оптимальна ли действующая функциональная структура управления с точки зрения актуальных целей и приоритетов государственной политики? Насколько эффективны с учётом этого организационные структуры управления? Во сколько обходится государству выполнение данного объёма функций за счёт существующих организационных структур при существующем распределении компетенций?

— Какие функции избыточны, дублируются или устарели? Какие функции несвойственны выполняющей их организационной структуре? Соответственно, какие функции следует упразднить, какие — перераспределить?

— Насколько эффективно выполняются функции управления: каковы издержки и результаты выполнения каждой функции?

— Какие функции не имеют надлежащего организационного, кадрового, материально-финансового обеспечения?

— Какие функции нуждаются в активизации или совершенствовании?

— Какие новые функции необходимо развить в системе управления в целом или в отдельных её органах?

— Какие функции можно перевести в режим государственно-частного партнёрства или полностью приватизировать?

— Какие функции целесообразно децентрализовать и какие преимущества будут при этом получены?

Функциональный анализ — незаменимый инструмент при проведении децентрализации госуправления. Как правило, рекомендуется, чтобы были децентрализованы функции оказания госуслуг, за исключением тех, которые по своему характеру должны производиться и финансироваться центральным правительством и его уполномоченными органами — центральными органами госуправления.

К последним относятся, например, минимальные объёмы услуг образования и здравоохранения, пенсионное обеспечение и другие услуги, гарантированные Конституцией и действующим законодательством. Другие госуслуги должны производиться на местах и быть максимально приближены к потребителям, даже если они финансируются из республиканского бюджета.

Таким образом, смысл функционального анализа в контексте административной реформы состоит в том, что он ставит «точный диагноз» системе госуправления, определяет её структурно-функциональные проблемы и предлагает эффективные решения в свете поставленных целей и приоритетов развития.

Изучение зарубежного опыта административных реформ показывает, что реорганизация органов государственного управления без применения полноценного функционального анализа неэффективна. У нас в большинстве случаев реорганизация проводится лишь на основании изучения функций, закреплённых в соответствующих нормативно-правовых актах.

Однако, как правило, при таком подходе первоначальный успех в виде сокращения дублирования с другими госорганами, снижения расходов и сокращения штата, через несколько лет сменяется увеличением расходов и персонала. При этом качество предоставляемых госуслуг и принимаемых управленческих решений не только не улучшается, но, напротив, сильно ухудшается.

О причинах неэффективности админреформ

Причина в том, что реальное распределение функций может существенно отличаться от нормативно закреплённого: практически тот или иной административный орган может выполнять немало несвойственных или дополнительных функций помимо своей основной компетенции, что объясняется неоптимальностью организации системы управления, в том числе и по причине фрагментарных реформ, не опиравшихся на полноценный анализ функций управления и обеспечивающих их структур.

Например, пилотный функциональный анализ, проведённый в Узбекистане на базе Министерства труда и социальной защиты населения, выявил, что до 30% кадровых ресурсов данного министерства регулярно задействуются на выполнение формально не закрепленных, несвойственных функций, связанных с помощью хокимиятам. Также был выявлен существенный кадровый дефицит, из-за которого основные функции министерства осуществлялись недостаточно эффективно. Впоследствии, с учётом этих данных, было принято решение о передаче портфеля функций социальной защиты в ведение Министерства здравоохранения.

Другая причина состоит в том, что процесс реформирования экономики и социальной сферы приводит к возникновению новых задач, которые трансформируются в новые функции. В результате объём работы возрастает, и прошедший через сокращение персонал административного ведомства не может с ней справиться. Вышестоящему органу приходится принимать решение об увеличении численности персонала и выделении дополнительных средств, но эти меры не всегда приводят к улучшению качества госуслуг, а в ряде случаев сводят на нет положительные результаты реорганизации.

Важно понимать, что технология функционального анализа, помимо тщательного изучения нормативно-правовой базы, требует непосредственного обследования госорганов и организаций с использованием таких методик как анкетирование, углубленные интервью и фокус-групповые дискуссии.

Только такое исследование позволяет разобраться, чем на самом деле занимаются органы, структурные подразделения и отдельные служащие того или иного административного ведомства, какие временные, трудовые и финансовые ресурсы затрачиваются на выполнение каждой функции. Это и есть полноценный функциональный анализ.

Таким образом, ясно, что институциональным и кадровым решениям административной реформы должен предшествовать полномасштабный функциональный анализ всего аппарата госуправления, который сформировал бы полное представление о том, насколько эффективно распределены и выполняются функции госуправления многообразными организационными структурами его аппарата.

Для качественного проведения системного, систематического функционального анализа и последующей структурно-функциональной оптимизации госуправления необходимо создать специальную надведомственную организационную структуру управления, способную обеспечить должную подготовку и проведение функционального анализа всей системы госуправления в течение нескольких лет, а также последовательную целенаправленную реализацию выработанных на его основе мер по оптимизации функций и структур госуправления.

Необходимо учитывать, что проведение функционального анализа строится на основе анализа функций, заявленных в положениях об органе госуправления и реально осуществляемых функций, даже если они не прописаны в нормативных актах.

Анализ должен включать в себя типизацию функций, которая позволяет выявить смешение задач и функций, а также определить дисбаланс между функциями.

Должна быть проведена оценка результатов оптимизации и усовершенствовано организационно-правовое обеспечение новых функций, структур, механизмов и процедур госуправления.

О качестве реализации преобразований

Важнейшими требованиями при реализации преобразований должны быть следующие:

— организационно-правовой механизм госуправления в экономической области должен быть перестроен с учетом задач дальнейшей либерализации и сокращения государственного вмешательства в экономику;

— эффективная децентрализация подразумевает тщательный анализ целесообразности и вероятных последствий передачи функций госуправления вниз по вертикали власти, а также соответствующего организационного, финансово-материального и кадрового обеспечения подобных реформ;

— реинтеграции требуют все те функции госуправления, которые нуждаются в централизации, в частности, управление развитием ИКТ и электронизацией госуслуг, а также управление госслужбой;

— внутриорганизационное разделение функций управления не должно подрывать целостность административного ведомства.

В результате такой масштабной структурно-функциональной оптимизации системы госуправления, основанной на полноценном функциональном анализе всего аппарата госуправления, будут обеспечены эффективность и экономичность госуправления, его соответствие требованиям времени и способность отвечать на современные вызовы. При этом затраты государства на осуществление функций управления могут быть значительно сокращены.

Как свидетельствует зарубежный опыт, многие функции государственного управления могут быть успешно переведены в режим ГЧП, приватизированы или вовсе упразднены. Кроме того, будут устранены дублирование и более эффективно перераспределены функции. Неформальные функции получат должное оформление или будут устранены. Новые функции получат должное обеспечение за счёт высвобождения ресурсов.

Таким образом, на выходе в системе госуправления останутся модернизированные функциональные и организационные структуры госуправления, соответствующие целям административной реформы.

Требуют системного решения вопросы координации деятельности различных министерств и ведомств в целях обеспечения единого технологического подхода и выработки стратегических направлений по дальнейшему развитию и совершенствованию системы электронного правительства.

Требуется решение вопросов межведомственного взаимодействия с целью обеспечения оптимизации административных процедур и общегосударственного видения развития электронного правительства, а также ряда правовых и методологических проблем.

При этом необходимо обеспечение следующих результатов:

— реинжиниринг административных процессов и формирование устойчивой системы межведомственного взаимодействия госорганов на основе данных функционального анализа работы госаппарата и принятого законодательства об административных процедурах и формирование интеграционных платформ;

— завершение формирования системы «Электронное правительство» на основе автоматизации эффективных процессов управления и пилотирование её функционирования;

— полноценное внедрение системы электронного правительства, механизмов его мониторинга и оценки с точки зрения соответствия потребностям общества.

Структурно-функциональная оптимизация госуправления

Необходимо отказаться от прежнего подхода фрагментарных преобразований, направленных на исключение дублирования компетенций и сокращение численности персонала.

Эти преобразования не опирались на полноценный функциональный анализ, ограничиваясь анализом положений, и потому не учитывали расхождений между нормативно закреплёнными и реально выполняемыми управленческими функциями, вследствие чего не привели к однозначному результату.

Следует исключить дублирование задач и функций, внедрение четкой взаимосвязанной системы координации деятельности по реализации задач и функций органа государственного управления «Кабинет Министров — республиканские органы государственного управления — структурные и территориальные подразделения — органы государственной власти на местах», что позволит мобилизовать усилия органов государственного управления всех уровней и органов государственной власти на местах в решении задачи развития регионов и предотвратить проявления узковедомственных подходов без учета потребностей регионов.

На основе результатов функционального анализа необходимо провести конкретизацию задач, функций и полномочий, а также оптимизацию организационно-штатных структур государственного управления, в том числе меры по разделению функций, по вертикальной децентрализации и горизонтальной деконцентрации, переводу ряда функций в режим государственно-частного партнерства или их полной приватизации, а также упразднению избыточных или устаревших функций.

При этом необходимо сосредоточиться на институционализации новых функций госуправления, соответствующих актуальным целям государственной политики:

— функций разработки стратегий и программ развития;

— информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений;

— управления развитием ИКТ;

— оценки результатов госуправления;

— исследования общественного мнения и работы с общественностью;

— функции управления государственной службой и ряда других.

Соответственно предстоит пересмотреть положения об органах госуправления, уточняя их компетенцию и сферы ответственности.

Необходимо обеспечить определения в положениях об органах госуправления конкретных направлений, за которые каждый орган госуправления и его руководители несут ответственность, с учётом возлагаемых задач, а также внедрение административных процедур и регламентов, подробно регламентирующих порядок реализации каждой задачи и функции.

При этом необходимо добиться, чтобы каждый орган госуправления имел чёткий и понятный правовой статус, определённую сферу ответственности за развитие конкретных отраслей экономики или социальной сферы в соответствии с его задачами, функциями и полномочиями, раскрывающими в том числе вопросы информационно-аналитического сопровождения, стратегического планирования, проектного управления, осуществления регуляторных функций и оказания государственных услуг.

Используемая в законодательстве, в правовой доктрине, литературе категория «исполнительной власти» привносит политико-правовой момент: в науке принято считать, что исполнительную власть осуществляют органы, уполномоченные проводить государственную политику. Значит, те органы, которые не наделены такими полномочиями, в понятие не войдут. А ведь таких органов госуправления большинство.

Необходимость принятия закона об основах государственного правления

В 2017 году во исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах был разработан проект закона «Об основах государственного управления», а также альтернативный законопроект «Об органах государственного и хозяйственного управления» (находится в текущем архиве Минюста).

Положения законопроекта были направлены на законодательное закрепление следующих вопросов:

— определение основных принципов и задач органов государственного и хозяйственного управления;

— чёткой регламентации определений «министерство», «государственный комитет», «агентство», «комитет», «центр», «государственная инспекция», их отличия друг от друга, исключения дублирующих функций;

— образование и упразднение республиканских органов госуправления;

— порядок назначения, освобождения руководителей республиканских органов госуправления и их заместителей;

— система контроля за деятельностью органов государственного и хозяйственного управления;

— экономические основы деятельности органов госуправления и др.

В целях чёткого определения сферы применения в законопроекте был определён перечень органов госуправления, куда входят Кабинет министров, министерства, госкомитеты, агентства, комитеты, центры, государственные инспекции, создаваемые при них и Кабинете министров структуры госуправления, а также их территориальные подразделения. Перечислены принципы, являющиеся основой деятельности органов госуправления, обозначены основные задачи органов госуправления. При этом более широкие полномочия органов госуправления предлагалось указывать в положениях о них.

В чём был регулятивный смысл принятия закона? Полагаю, что, как минимум, он должен был заложить основы организационно-правового механизма государственного и хозяйственного управления, основы правового статуса соответствующих органов, единой системы госуправления, место хозяйственного управления в ней.

Имеется потребность в определении объективных научно обоснованных критериев необходимости образования или упразднения органов госуправления. Когда всё упирается в экономию бюджетных средств, нельзя ожидать, что система будет выстроена рационально. Кроме финансовых, должны быть ещё и другие управленческие соображения.

Об органах хозяйственного управления

Следовало бы определиться и с публичным назначением, местом и правовой природой органов хозяйственного управления. Это часть госуправления? Или это частно-правовая деятельность государственных предприятий?

Судя по положениям отмеченного выше законопроекта, разработчики рассматривали хозуправление как особый вид госуправления в экономической области. Такое определение однозначно делало органы хозуправления видом органов госуправления. И даже придавало им характер органов исполнительной власти. Если так, то дальнейшие вопросы их организации и деятельности должны были выстраиваться именно в этой логике. Публичный характер этих органов должен был найти отражение в принципах их деятельности и в правовом статусе.

Создаются ли органы хозуправления правительством или частными организациями на добровольной основе? Или в основе будет публичный договор между правительством и частными компаниями? А может, все эти формы возможны? В какой мере орган хозуправления будет основан на государственно-управленческих и в какой — на корпоративных началах?

Принципы организации и деятельности должны исходить из определения публичного назначения и сущности органов хозуправления. Если на органы хозуправления возлагаются госуправленческие функции — значит, правовые основы их деятельности должны быть в принципе такими же, как у органов госуправления. Свидетельством в пользу публичного статуса этих органов является установленный порядок создания, реорганизации и ликвидации органов хозяйственного управления.

В свое время указы президента об органах государственного и хозяйственного управления сыграли важную роль, отделив органы хозуправления от системы органов госуправления, что закладывало предпосылки для развития корпоративных начал в управлении экономикой.

Однако жёсткое определение круга органов госуправления в перечне очень сильно сузило содержание понятия «органы госуправления» по сравнению с исходным научным понятием. В результате возникла и до сих пор сохраняется доктринальная неопределённость в системе госуправления.

Например, остаётся открытым вопрос о том, считать ли хокимияты органами госуправления. Если нет, то придётся объяснить, почему нет: ведь они занимаются госуправлением! Их компетенция носит государственно-управленческий характер.

Формально не удаётся охватить этим понятием и территориальные органы республиканских органов, входящих в перечень. Это слишком большое упущение, причём не оправданное. В связи с этим стоило бы уделить внимание вопросу их двойного подчинения. Необходимо предложить модель эффективной соорганизации хокимиятов и территориальных органов административных ведомств.

Полагаем, что пришло время задаться вопросом о целесообразности сохранения такого жёсткого ограничения круга органов госуправления. Есть ли в этом смысл? Почему нужно определять органы госуправления перечнем? Разве концептуальный подход к их определению не будет лучше?

Не лучше ли дать в законодательстве общее определение и отнести к органам государственного управления все органы, компетенция которых соответствует государственно-управленческому назначению. Законодателю есть на что опереться: в науке административного права это понятие давно разработано. Убеждены, что законодатель может и должен пойти дальше рубежа, достигнутого в ходе административной реформы прошлого десятилетия.

Полагаем, что законодательство об органах госуправления должно предложить более развёрнутую, содержательную и подробную регламентацию вопросов правового статуса, организации и порядка деятельности органов государственного и хозяйственного управления.

Направление и координация разработки законодательства

Нельзя ограничиваться простым повторением содержания указа президента почти двадцатилетней давности. Правовое регулирование этих вопросов должно основываться на изучении реальных проблем системы государственного и хозяйственного управления и учитывать зарубежный опыт интеграции публичных и частных элементов в модернизации институтов госуправления.

Необходимо согласовать разработки по этой теме с работой над институтами административных процедур и госуслуг, которая ведётся в настоящее время в стране.

На мой взгляд, упускаются из виду многие важные вопросы, которые было бы целесообразно решить именно в законодательстве об органах госуправления . Это вопросы публичного назначения госуправления, его политико- и организационно-правовых основ, организации новой системы госуправления с учётом современных мировых тенденций модернизации административных институтов и технологий, трансформации организационно-правовых механизмов государственного управления в связи с развитием институтов госуслуг, электронного правительства, административных процедур и административной юстиции и другие весьма актуальные вопросы.

Убеждён, что законодательство об органах государственного управления не должно сводиться к простому повторению содержания указов президента, принятых в прошлом в совершенно иных условиях и по довольно узкому вопросу административной реформы. Разграничение систем государственного и хозяйственного управления, которое было необходимо на определённом этапе административной реформы, сегодня уже не может считаться единственно актуальным вопросом и не должно подменять собой давно назревший пересмотр концептуальных основ государственно-управленческой деятельности в Узбекистане.

В отмеченном выше законопроекте «Об основах государственного управления» агентства определены как «органы государственного управления, осуществляющие функции по оказанию государственных услуг, а также организующие контроль (мониторинг) за исполнением законодательства государственными органами, физическими и юридическими лицами, и наделённые правоприменительными и исполнительно-распорядительными полномочиями в сфере своей функциональной компетенции».

Такой подход соответствует международному опыту, но не нашим реалиям. Агентства у нас создавались вовсе не по критерию оказания государственных услуг. Некоторые из них наделены правотворческими полномочиями, как и министерства и госкомитеты. Да и компетенция по оказанию госуслуг явно не просматривается. К тому же в 2003 году, когда был утверждён перечень, намерения кроить национальную административную систему по российским и западным лекалам не было.

С другой стороны, в компетенции министерств и госкомитетов тоже есть функции предоставляющего характера, что соответствует понятию «государственные услуги».

Полагаем, что в законодательстве следует прояснить вопрос правового статуса «агентств» и роли, которую они должны играть в административной системе. Если будет принята модель агентств западного образца — как специальных структур государства, предназначенных для эффективного предоставления государственных услуг, — то это будет означать необходимость масштабной реформы всей системы госуправления. Ясно, что этот вопрос заслуживает глубокого исследования.

Это заимствование зарубежного опыта, преломленного сквозь призму административной реформы Российской Федерации. Учитывая неоднозначные результаты и последствия этой реформы, а также её зарубежных аналогов, полагаем, что вопрос создания агентств требует серьёзной проработки.

Здесь много проблемных вопросов концептуального значения. Каково место агентств в системе госуправления, какие должны быть особенности их правового статуса, для каких задач их стоило бы создавать? Могут ли агентства эффективно действовать без нормотворческих полномочий? Оправдано ли совмещение функций по оказанию госуслуг с контролем и мониторингом?

Совершенствование кадрового потенциала как приоритетное направление

Несмотря на постоянные институционально-структурные преобразования — создание новых, реорганизации и ликвидации старых госструктур — повсеместно ощущается острая нехватка высококвалифицированных, компетентных кадров для работы в условиях динамичных перемен, способных применять новые подходы к решению накопившихся проблем.

При этом уровень престижа государственной службы пока ещё не позволяет мобилизовать лучшие кадровые ресурсы страны для стоящих на повестке дня новых амбициозных задач развития.Недостаточная социальная и правовая защищённость государственных служащих, низкий уровень оплаты их труда приводит к отсутствию заинтересованности государственных служащих в результатах труда и снижению привлекательности государственной службы в целом.

Текущая модель управления госслужбой в Узбекистане пока основывается на фрагментарном и ограниченном подходе. Необходимо использовать системный подход к организации государственной службы и рациональному использованию людских ресурсов.

Нехватка компетентных кадров наблюдается как на исполнительных, так и на руководящих должностях. Существующая система госслужбы не смогла подготовить необходимое количество технократов, обладающих навыками планирования, прогнозирования, эффективных коммуникаций. Именно отсутствие прослойки технократов, соответствующих требованиям новой модели развития, привело к имеющемуся сегодня дефициту кадров.

Недостаточно используются современные кадровые технологии при найме госслужащих. Система управления кадрами пока ещё опирается на устаревшие механизмы постановки задач, оценки деятельности и мотивации госслужащих. Всё это, к сожалению, превращает госслужащих в достаточно инертных исполнителей и контролёров поручений (причем, часто поручений, не входящих в их функциональные обязанности).

Отсутствует непрерывное развитие компетенций госслужащих, а текущая система аттестаций, переаттестаций и повышения квалификации пока не позволяет готовить кадры с нужными практическими навыками.

Ещё не налажена системная и регулярная работа по привлечению новых и молодых кадров.

Создание и реализация в Узбекистане новой модели кадровой политики связаны с реализацией положений указа президента о Стратегии действий по дальнейшему развитию страны и принятием закона «О государственной гражданской службе», с учётом замечаний и рекомендаций, высказанных специалистами в ходе подготовки и обсуждения.

Итак, полное, своевременное и поэтапное осуществление Программы административных реформ должно обеспечить достижение следующих результатов:

— оптимизация системы государственного управления, его децентрализации через устранение избыточных и несвойственных функций и задач, ликвидация их дублирования и параллельности;

— повышении эффективности исполнения функций и прозрачности системы принятия управленческих решений, введении критериев и механизмов оперативного внутреннего контроля административной деятельности, регламентации (административные ведомственные и служебные электронные регламенты);

— формирование системы стратегического планирования развития, механизмов целеполагания и достижения целей;

— оптимизация регуляторного воздействия для частного сектора экономики, снижение барьеров для ведения бизнеса, связанных с государственным регулированием;

— кардинальное изменение системы отраслевого управления за счёт совершенствования системы органов хозяйственного управления, формирования взвешенной государственной политики по участию в управлении корпоративными структурами на основе использования рыночных механизмов, повышения эффективности управления государственными долями в уставных фондах хозяйственных обществ;

— совершенствование административных процедур, обеспечивающих прозрачность и открытость принятия административных решений;

— внедрение системы государственной службы, основанной на единой законодательной базе и чёткой регламентации деятельности госслужащих и обеспечивающей повышение эффективности и прозрачности деятельности государственных служащих;

— переход к полноценной системе «Электронное правительство» на основе интегрированных электронных систем и баз данных, открытых для общества, механизмов его мониторинга и оценки с точки зрения соответствия потребностям общества и бизнеса;

— развитие системы административной юстиции путём совершенствования порядка обжалования решений и действий (бездействий) госорганов и их должностных лиц в вышестоящих органах госуправления, внедрения в их деятельность механизмов коллегиального заслушивания жалоб физических и юридических лиц как эффективный способ досудебного регулирования споров.

Иса Хамедов — руководитель Центра международно-правовых исследований и сравнительного публичного права Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана, доктор юридических наук, профессор.

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