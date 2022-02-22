Возникший в 2020 году дефицит полупроводников, спровоцированный последствиями пандемии, положил начало нехватке автомобилей во всем мире. Неудобства от дефицита продолжают испытывать все — как производители, так и обычные потребители. UzAuto рассказал, как дефицит полупроводников сказался на производстве мировой автомобильной промышленности и ценах на автомобили.

Автоконцернам еще в начале 2021 года пришлось принять непростое решение о снижении объемов выпускаемой продукции. Даже такие гиганты сферы, как Nissan, Honda, Ford, Fiat Chrysler, Volkswagen и другие вынуждены были признать, что в ближайшие пару лет ситуация вряд ли изменится и придется подстраиваться под сложившиеся обстоятельства.

По данным «Интерфакса», в январе 2022 года компания Toyota приостановила производство на 11 японских заводах. Ожидается, что это решение повлияет на сроки выпуска около 20 тысяч новых автомобилей. В Toyota обнадеживают, что пауза не помешает планам концерна выпустить около 9 млн автомобилей за финансовый год, но предупреждают, что выпуск некоторых моделей придется ждать в течение четырех лет. Подобное решение компания уже принимала в отношении североамериканского рынка — там количество выпускаемой продукции сократилось сразу на 50 тысяч.

Если вспомнить события 2021 года, то в начале апреля компания Hyundai на неделю останавливала свое головное предприятие в Южной Корее, у Ford в феврале не работали конвейеры в Германии, а Volkswagen не смог выпустить на своих производствах в разных странах почти 100 тысяч автомобилей, сообщило издание DW. Volkswagen в декабре 2021 года понизил прогноз годового объема производства в 2022 году на 300 тысяч единиц.

По прогнозам экспертов компании Roland Berger, дефицит полупроводников будет влиять на автопромышленность еще не один год не только в количественном, но и ценовом аспекте. На российском рынке, например, из-за нехватки новых автомобилей резко подскочили цены на уже имеющиеся в салонах и так называемый вторичный авторынок. По данным Autonews, некоторые модели подорожали на 25%, и в ближайшее время повышение цен возможно продолжится.

По сравнению с европейским автопромом отечественный UzAuto Motors довольно неплохо справляется с последствиями дефицита полупроводников. Производителю в 2021 году тоже пришлось столкнуться с ситуацией, когда при объеме производства в 236,6 тысячи машин платежеспособный заявленный спрос превысил 325 тысяч. Этому поспособствовало существенное снижение стоимости отечественных автомобилей в долларовом эквиваленте, а также резко ставшие популярными услуги по перепродаже автомобилей.

По итогам 2021 года предприятие выпустило 239 тысяч автомобилей — это на 14% меньше, чем в 2020 году. Но компания нашла решение — с января 2022 года до покупателей доходят автомобили Chevrolet Lacetti и Cobalt по ранее заключенным договорам без магнитол. Это вызвало немало обсуждений среди потребителей, но большинство все же предпочитает получить автомобиль сейчас и дешевле (эти модели стали стоить меньше за счет вычета из общей стоимости цены автомагнитолы), чем ждать урегулирования ситуации с полупроводниками неизвестно сколько времени. Не только отечественный автопром решился на такой шаг. По данным «Ведомостей», российский «АвтоВАЗ» с недавних пор тоже выпускает автомобили Lada моделей Vesta, Xray и Largus без магнитолы.

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