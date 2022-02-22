Распределение чистой прибыли предприятия «Кызылкумцемент» по итогам 2020 года, включая внесение на общее собрание акционеров (ОСА) вопроса о направлении прибыли на выплату дивидендов, будет рассмотрено после «стабилизации финансового положения общества». Об этом компании сообщила 16 февраля. При этом на неопределённый срок отложено проведение ОСА, повторно назначенного на 17 февраля.

На годовом ОСА от 22 мая 2021 года было решено из чистой прибыли за 2020 год в размере 589,99 млрд сумов направить 442,59 млрд сумов (989 сумов на 1 акцию, или 63% к номиналу) на выплату дивидендов. Большую часть этих средств должно было получить государство как главный акционер (86,92% доли), отмечает Telegram-канал «КорпИнфо».

Однако позже несколько раз созывалось собрание акционеров для пересмотра решения по распределению чистой прибыли, и на собрании 27 августа было принято решение не распределять чистую прибыль до получения соответствующего заключения «рабочей группы», хотя по закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» такое согласование не требуется.

31 декабря кипрская United Cement Group с казахстанскими корнями приобрела государственный пакет акций в «Кызылкумцементе» за 1,89 трлн сумов (почти 175 млн долларов США). Это третий цементный завод холдинга в Узбекистане после «Кувасайцемента» и «Бекабадцемента».

Менеджер Fusion Wealth Management Майкл МакГофи заявлял, что государство продало актив по цене на 20% ниже рыночной стоимости, назвав сделку непрозрачной. По его словам, сделка негативно повлияет на конкурентную среду в сфере, поскольку UCG теперь контролирует около 50% цементных мощностей страны.

Власти Узбекистана продажу до сих пор не комментировали.

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль «Кызылкумцемента» составила 250,3 млрд сумов. При этом у завода на этот период было 31,3 млрд сумов наличных средств на балансе, чего недостаточно для единовременной выплаты дивидендов. Кассовый разрыв может быть связан со строительством четвёртой линии производства клинкера стоимость почти в 130 млн долларов.