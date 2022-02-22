Компания UzAuto Motors временно приостановила приём заявок на продажу автомобиля Malibu, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе автопроизводителя.

В компании указали, что «контрактация периодически приостанавливается, когда набирается определённое количество машин». Когда возобновится приём заявок, пока неизвестно. В UzAuto Motors также указали, что цена на модель не изменилась.

Несколько дней назад также была временно остановлена контрактация автомобилей Tracker.

С 20 декабря не принимаются заявки на Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti. Компания сообщила, что намерена «сосредоточиться на производстве уже предзаказанных автомобилей», но к указанному сроку не смогла возобновить выдачу договоров.

Председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков 14 февраля заявил, что если по итогам 2021 года сформировалась очередь на покупку 89 тысяч автомобилей UzАuto Motors, то на сегодняшний день этот показатель удалось снизить до 52 тысяч машин. Spot в понедельник уточнил, что очередь на Damas составляет 42957 человек. При этом бот Uzavtosavdo уже несколько месяцев не выдаёт информацию об очередях на самые массовые модели.

Ранее мы писали, что президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу до 1 мая полностью устранить очереди на покупку автомобилей и снизить предоплату за машины UzАuto Motors с 85% до 50%. По его поручению компания также должна направить покупателям извещение с точной датой поставки машин.