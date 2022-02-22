Официальное открытие представительства Глобального института зеленого роста (Global Green Growth Institute — GGGI) в Узбекистане состоялось в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды 22 февраля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комитета.

Страновой офис GGGI в Узбекистане является первым представительством института среди стран СНГ, в частности в Центральной Азии, отмечается в сообщении.

Глобальный институт зеленого роста — международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Сеуле (Южная Корея). Организация была создана 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в рамках Конференции ООН по устойчивому развитию.

Цель организации — способствовать устойчивому экономическому росту за счет развития зеленой экономики в странах, которые развиваются в условиях изменения климата и выбрали рыночную экономику.

В настоящее время институт реализует 54 проекта более чем в 30 странах мира. Президентом ассамблеи и председателем совета института является бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Мероприятие началось с его видеообращения.





В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Глобального института зеленого роста Хелена Маклеод, региональный директор института по Азии Ачала Абейсингх, а также представители Программы развития ООН, ОБСЕ, других международных организаций.

В 2022 году Госкомэкологии и Глобальный институт зеленого роста запустили совместный проект, направленный на финансирование зеленого восстановления Приаралья с целью преодоления негативных последствий рецессии Аральского моря. Общая стоимость проекта составляет 5,65 млн долларов.

Проект финансируется Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA). Целью проекта является содействие зеленой реабилитации Каракалпакстана для преодоления последствий рецессии Аральского моря, а также определение мер по обеспечению устойчивых средств к существованию и устойчивости к стихийным бедствиям.

В ходе мероприятия между Глобальным институтом зеленого роста и Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленого роста и изменения климата, актуальных для бассейна Аральского моря.