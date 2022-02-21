Девочку, сброшенную в вольер медведя в Ташкентском зоопарке, 21 февраля выписали из больницы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве подчеркнули, что медицинский осмотр девочки показал хорошие результаты, психическое состояние ребенка в норме.

Девочку отправили домой в сопровождении родственников, сейчас она находится на попечении бабушки.

Как сообщалось ранее, за девочкой до достижения ею 18 лет будет установлено постоянное медицинское наблюдение директором Национального детского медицинского центра доктором медицинских наук Алишером Шариповым.